– Hetven ember dolgozott azért a háttérben, hogy idén is sikeres legyen a Hungarikumfesztivál. Persze jó hangulatban tették ezt, de szerettem volna nekik és azoknak, akik szinte kérés nélkül támogatták a rendezvényünket, megköszönni a hozzájárulásukat. Egy több mint húszkilós aratósonkát kaptunk felajánlásképp még a rendezvényen, azt gondoltam, ezt fogyasztjuk el Szépalmán közösen. Hatvanketten el is fogadták a meghívásunkat. Egy asztalhoz tudtunk ülni azokkal a helyi, környékbeli vállalkozókkal is, akikkel régóta jó az együttműködésünk, és akadt, aki kenyerekkel, más gyümölcsökkel vagy itallal járult hozzá a találkozóhoz – mondta el lapunknak Veinperlné Kovács Andrea porvai polgármester, és azt is megemlítette, milyen előrelátóak voltak a régi paraszti világban élt őseink. A téli disznóvágáskor egy sonkát félretettek, hogy a legnagyobb nyári munka idején, amikor az asszonyokra is szükség volt a földeken aratáskor, így nem volt idejük főzni, azt tudják megenni. Most is aratás ideje van, most a Hungarikumfesztiválon áldozatosan tevékenykedők és segítőik kóstolhatták meg egy olyan méretes parasztsonkát, ami egy éven át érlelődött.

A húszkilós aratósonkából sokaknak jutott jó pár szelet a köszönet kifejezéseként megtartott összejövetelen

Fotó: porvai önkormányzat



A fesztivál utáni, önkénteseknek, támogatóknak megtartott összejövetel a hála kifejezésének egy kedves módja, így mondanak nekik köszönetet, ismerik el önzetlen felajánlásaikat, közösségi munkájukat, és tovább erősítik összefogásukat. A porvai polgármester büszke ennek az együttműködésnek a múltjára, ugyanis sok évre nyúlik vissza, és meggyőződése, hogy még sikeresebbek lehetnek együtt egy-egy, a mostanihoz hasonló este révén, azaz még több kezdeményezést vihetnek együtt sikerre. Porvát ismertetik meg így többekkel minél szélesebb körben. Amikor pedig a megmozdulásaikról készült fotókat határon túli barátiak látják a neten, ők is velük örülnek, velük szintén közösséget alkotnak.

Azt is porvaikumnak nevezhetjük, hogy nagyobb rendezvényeik után a porvaiak az azokon önkéntesként dolgozókat, a támogatókat összehívják egy jó hangulatú estre, beszélgetésre. Az idei Hungarikumfesztivált követően Szépalmán találkoztak

Fotó: porvai önkormányzat



Szépalmán Horváth Istvánnak elismerő oklevéllel is megköszönte a porvai önkormányzat, hogy kötődését szülőfalujához sokféle módon kimutatja, rengeteget tesz a település jó hírének növeléséért. Ugyan zirci vállalkozást vezet, de Porvára rendszeresen visszajár, a bakonyi kisváros közösségi életének egyik szervezője, ugyanakkor megmaradt igazi porvainak.