A Jakab-napokon hagyományosan bemutatkoztak a borrendek is. A kép bal oldalán a Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége képviseletében Enese Beáta alelnök mond köszöntőt

Fotó: Szijártó János / Napló

A Jakab-napok eseményei ezúttal is több helyszínen várták az érdeklődőket. Pénteken az uzsai erdészeti lőtéren koronglövő versennyel indult a programsorozat, majd a plébániatemplomban folytatódott Maulbertsch sümegi freskóinak megtekintésével. Pénteken este a palotakertben mozipiknik várta az érdeklődőket. Szombaton reggel a Hét vezér téren szabadtéri szentmise kezdődött, amelyet Nagy József főesperes-kanonok és Tömördi Sándor Viktor OMF, a ferences kegytemplom igazgatója celebrált.

A Jakab-nap központi helyszíne hagyományosan a palotakert volt, ahol vadpörköltfőző versennyel indult a nap, majd ebéd után történelmi játszóparkká alakult a kert. A táncos bemutatók után Sümeg Város Fúvószenekara térzenéje következett, majd utána hangzottak el az ünnepi köszöntők és ekkor mutatkoztak be a borrendek, a vadásztársaságok, illetve kihirdették a főzőverseny és a koronglövő verseny eredményeit. A folytatásban tánc, zene következett, az idei rendezvényt is estébe nyúló jó hangulat zárta.