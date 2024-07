A kútnál minden évben július utolsó vasárnapján összegyűlnek a hívek, hogy Szent Annára és a nagyszülőkre emlékezzenek. Szentbeszédében László atya elmondta, hogy 2002. augusztus 15-én káplánként tartotta Bakonygyepesen a búcsúi újmiséjét, Laci bácsi megkérte, hogy szeptemberben a Szentkútnál szeretnék, ha misét tartana. Megtisztelőnek tartotta a felkérést. Azóta eltelt 22 év, sokat fejlődött a Szentkút, sokat szépült, bővült, nem csupán az építményekkel, hanem Szent Annát, a Szűzanyát tisztelő emberekkel is. Bekapcsolódtak a környező településeken élők, és egészen távolról is érkeznek hívek. Ma már évente kétszer gyűlnek össze szentmisére, sok csodának is lehettek tanúi.

A szentmisét Glózer Lászlóért ajánlották fel Fotó: Tisler Anna

– Jézus tanította az embereket, akik a nap végére megéheztek. Egy fiúnak volt öt kenyere és két hala. Tudta, hogy az kevés lesz több ezer embernek, de felajánlotta, nem akarta megtartani magának. Jézus megáldotta azt, és csoda történt. Jutott mindenkinek, sőt még maradt is. Pár évtizeddel ezelőtt itt a forrásnál is megtörtént a csoda. Néhányan, akik tudták gyermekkorukból, hogy itt van a forrás, eljöttek, saját munkájukat beadva a közösbe, kitisztították azt. A gazzal benőtt, elhanyagolt területen ismét elindult valami. Ha ők azt mondták volna, hogy ebből úgysem lesz semmi, ma nem lennénk itt. Ők a romokban álló Szentkutat beadták a közösbe, Úr Jézus megáldotta az áldozatukat. Ne féljünk mi sem áldozatot hozni családunkért, hazánkért, a Szentkútért – fogalmazott László atya.

A Szentkút Fotó: Tisler Anna

A szentmisén az ajkai Szent Cecília Kórus tagjai szolgáltak. A következő szentmisét szeptember 29-én, vasárnap tartják.