Jó reggelt, és remélem, azok a honfitársaim is kialudták magukat valamilyen csodávál határos módon, akikhez a lágyan hullámzó, vagy éppen tükörsima víz átvitte a déli partról az északira az ilyentájt megszokott hangszennyezést. Azt a borzalmat, amit persze lehet zenének is nevezni, csak minek. Ízlésről persze nem érdemes vitatkozni. De az is bizonyos, hogy nem életkori sajátosság, ha valaki megőrül ettől az évi kötelezőtől. Magam például már évtizedekkel ezelőtt is utáltam ezt az egészet, és politikai síkra sem kívánnám terelni. De amikor azt hallom feszt bizonyos helyekről, hogy dübörög a mélyszegénység, mert a kormány, meg a Zorbán, akkor azért elmélázok egy pillanatra, a belépő és egyéb árak láttán. Telt ház tesók, napi százezrekből.