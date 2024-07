Pénteken hivatalosan is elkezdődtek a 33. nyári olimpiai játékok, amelyen 32 sportágban 329 versenyszámot rendeznek. Az ötkarikás játékok előtt déjá vu érzésem volt, hiszen a nemrég véget ért labdarúgó Európa-bajnokságon is mindenki azt számolgatta, miként juthat tovább csoportjából a magyar válogatott. A párizsi olimpia előtt is sokan jóslásokba bocsátkoztak a várható érmeket illetően, az egyik elemzőcég 23 érmet tippelt Magyarországnak úgy, hogy ebből hét arany lesz, a szakértők szerint Szilágyi Áron, Milák Kristóf és pólósaink tűnnek biztos befutónak. Magyarország eddig 516 érmet gyűjtött össze az olimpiákról, bízom benne, hogy ez a szám Párizs után jócskán nőni fog, és azért is nagyon szorítok, hogy vármegyénk olimpikonjai közül minél többet köszönthessünk az érmesek között.