A veszprémi várnegyed megújításának kivitelezési munkái – a több szakmai területet érintő feltárást, kutatást követően – 2022 tavaszán kezdődtek. A Veszprémi Főegyházmegye 35 ezer négyzetméter épített és 10 ezer négyzetméter zöldterületet érintő beruházásának első üteme 2023-ban befejeződött: 18 épület homlokzati, tetőszerkezeti munkái készültek el. A projektvezetés most a kivitelezés egyes elemeinek átütemezéséről döntött: a várnegyed egyházi és turisztikai szempontból legfontosabb épületeit a tervek szerint már 2025 nyarán megnyitják a hívek és a nagyközönség előtt, más épületek kivitelezési munkáira pedig új határidőt szabnak.

Fotó: Lendvai István

2025 nyarától befejeződik a különleges középkori emeletes palotakápolna, a Veszprém ékkövének számító Gizella-kápolna restaurálása. Megújul és rendszeresen látogatható lesz a kápolna alsó szintje, ahol különleges óvintézkedésekkel – állandó páratartalommal és állandó hőmérséklettel – védik majd az épület 13. századi freskóit. A kápolna felső szintje, amely eddig rejtőzködött az ismeretlenségben egy padlástérben, ünnepélyes szép teret nyer. Befejeződik az itt megmaradt középkori töredékek restaurálása, és az újjászületett kápolnaszint is látogatható lesz ünnepélyes alkalmakkor a veszprémiek és a városba érkezők számára.

Jövőre a hívek újra birtokba vehetik a Szent Imre- (piarista) templomot is, ahol a szentmisék mellett különböző programokat, koncerteket is tartanak majd. A tervek szerint itt kap helyet a boldoggá avatást követően Bódi Mária Magdolna vértanú sírja is. A középkori oklevelekben többször említett, Veszprém legrégebbi épületének számító Szent György-kápolna több évszázad után keresztelőkápolnaként visszakapja liturgikus funkcióját, és újra egybekapcsolódik a főszékesegyházzal, liturgikus térré válik, ahogy ez az építésének idejében is volt.

A Szent Mihály-főszékesegyház tavaly április óta újra látogatható. A liturgikus események mellett tovább folytatódnak a koncertek is, az érdeklődők jövőre pedig már az altemplomot, többek között Padányi Biró Márton egykori veszprémi püspök monumentális síremlékét is megtekinthetik. 2025-ben elkészül a magyar barokk egyik remekműve, a közel 250 éves érseki palota, amely elsősorban egyházkormányzati funkciókat lát majd el, de egyes tereit és kertjét vezetett sétákon a turisták előtt is megnyitják. A Veszprémi Főegyházmegye különböző egységei, irodái a megújuló nagypréposti házba és a Szent József-házba költöznek vissza.