Elektromosroller-ügyben körbenézve Európában általában az a jellemző, hogy bizonyos életkortól lehet vezetni ezeket a járműveket, többnyire bukósisakkal. Romániában például 14 éves kor felett használhatók, azonban járdán, parkokban és macskaköves úton nem megengedettek. Északi szomszédunknál 15 éves kor alatt kerékpárúton, magánterületen és erdei utakon közlekedhetnek. A horvátoknál mindenkinek kötelező a sisak, kortól függetlenül, míg Szlovéniában 18 éves korig kötelező a fejvédő. Olaszországban a lámpák mellett az irányjelzők is kötelezők ezekrn a járműveken.

Elektromos rollerrel közlekedő fiatal Veszprém belvárosában Fotó: Juhász-Léhi István

Az e-roller-tulajdonosoknak évi pár ezer forintos biztosítási díjjal kell számolniuk, annak ellenére is, hogy egy-egy károkozás akár több százezer, netán több millió forintos kiadást is jelenthet. Biztosítás nélkül pénzbírságra is számíthat a károkozó. Mivel a változás július 16-án élesedik, ettől a dátumtól kell kötelező biztosítással rendelkezniük a rollereseknek, ám erről külön nem értesítenek senkit.

Gazdára váró elektromos rollerek egy veszprémi üzlet előtt Fotó: Juhász-Léhi István

Üzembentartóként a saját felelősségünk az, hogy kell-e kötnünk kötelező biztosítást. De, hogy mely rollerekre kell kötni? Íme: a szabály úgy szól, hogy azokra az e-rollerekre kell biztosítást kötni, amelyeknek a sebessége meghaladja a 25 kilométer per órát, vagy saját tömege nagyobb, mint 25 kilogramm, és legalább 14 kilométer per órás sebességre képes.