Második alkalommal szervezett nyári tábort a Barát a Bajban Alapítvány támogatásával a várpalotai szakszolgálat, ezúttal is az öt elemet a fókuszba helyezve.

– A víz, a föld, a tűz, a levegő és a fa tematikára fűztük fel a napokat és a foglalkozásokat. Délelőttönként barkácsolással és meghívott vendégekkel töltöttük az időt a Bányabekötő úti közösségi térben, míg délutánonként külső helyszínekre látogattunk, ha úgy tetszik, kalandoztunk el – mondta el kérdésünkre Szőke Veronika táborvezető. A hét során kemencében sütött finomságokat készítettek a gyerekek, de tűzoltók bemutatóját is láthatták. Emellett a Sóstói Természetvédelmi Központot is meglátogatták, sőt, hajókázás is szerepelt az „étlapon”.

Lapunk azon a napon találkozott a táborozókkal, amikor a Zöld Szépség kertészeti árudába látogattak el, ahol Maternik Zsolt kertészmérnök, tulajdonos vezette körbe őket, majd a virágültetés alapjait is elsajátíthatták. A saját maguk által kidekorált cserepekbe kerültek a virágok, amelyeket természetesen minden táborozó haza is vihetett.

– Örömmel támogatja az alapítvány a pedagógiai szakszolgálat nyári táborát, hiszen egyrészt a gyerekek nagyon jól érzik magukat, s hasznosan töltik az idejüket, ráadásul szakmailag felkészült csapat várta idén is a táborozókat. Célunk, hogy élményekkel gazdagodjanak a gyerekek, s közben játszva tanuljanak – mondta el lapunknak Ács Krisztián, a Barát a Bajban Alapítvány kuratóriumi elnöke.