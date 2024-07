Július 17.

Egyre bővül az állatkert, amelyben élnem adatott. Vércsepár költött az egyik akácfa tetején. A fiókák szépen cseperedtek, jelenleg repülni tanulnak, egyre messzebb merészkednek. A vércse szép madár, gondolom kiemelt szerepe van az egyensúly fenntartásában és valószínűleg védett is. Mindezek mellett és ellenére nem vagyok benne egészen biztos, hogy örülök a jelenlétüknek, vagy úgy vagyok velük, mint a szomszéd tyúkjai. Azért a fene nagy bizonytalankodás, mert a birtokon eddig a giccshatárig merészkedő békesség honolt, még a macskák is az egerek hazahurcolásánál húzták meg a vörös vonalat, a gerlék és a különféle énekesmadarak biztonságban érezhették magukat. Nem lennék boldog, ha mindez megváltozna.

Július 18.

Meddig megy el az ember? Hogy tovább, mint a vércse, az bizonyos. Wendy Lower A szurdok című könyvével sokkolom magam, mintha nem lenne elég nehézség amúgy is. Részletekben megy csak, apránként haladok. A szerző holokausztkutató, arról meg azt is gondolhatnánk, hogy mindent tudunk már, mit lehet még tovább kutatni. Nos, Wendy Lower talált egy fotót, amelyen egy ukrán férfi egy zsidó nő fejéhez tartja a puskáját egy gödör előtt. A nő egy gyerek kezét fogja. Később a kép nagyítása során kiderül, hogy még “valami” van a karjában. Egy csecsemő. Ez a részletesség, részletezés jellemzi a továbbiakban is a könyvet. Lower ugyanis aprólékos nyomozásba fog, rétegről rétegre illeszti össze az ukrajnai tömegmészárlások mozaikjait, míg végül összerakja a történetet, amellyel emléket állít annak a több mint ötvenezer ukrajnai férfinak, nőnek és gyermeknek, akiket zsidó származásuk miatt kínoztak meg és lőttek agyon valami olyan irtózatos, brutális kegyetlenséggel, amire egyszerűen nincs magyarázat. Illetve a szerző talál számosat a kapzsiságtól az irigységen át a vakbuzgóságig, de ettől még felfoghatatlan az egész. Nem a háború, bár az is maga lehet a borzalom, hanem az önként, kéjjel ölés gyáva aljassága. Ezeket a gyilkosokat ugyanis senki nem kényszerítette. Nyilván mindannyian láttunk rengeteg filmet és elolvastunk számos könyvet a holokausztról, Lower könyve mégis döbbenetes. Ahogy csak sorol és sorol. Ráadásul a helyszín (Ukrajna) és az időpont (1941) sem kapott mindeddig ekkora nyilvánosságot.