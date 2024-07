Nyár 2024 1 órája

Kánikula: kifogyott Veszprém a mobil klímából és a ventilátorokból

Legalábbis ezt írja olvasónk, aki egy fotót is mellékelt leveléhez. Egy kört futva az ügyben mi is megerősíthetjük: a vármegyeszékhely ismert műszaki áruházaiban nem lehet most ezeket a szerkezeteket fellelni. – Egészen hihetetlen, de igaz, nem lehet mobil klímát és ventilátort kapni Veszprémben – írta olvasónk, majd hozzáfűzte, semmi jóval nem biztattak ez ügyben, ám talán online nagyobb szerencsénk lehet.

Juhász-Léhi István Juhász-Léhi István

Az egyik ismert veszprémi műszaki áruházban a helyszínen érdeklődtünk. Az eladó elmondta, a napokban kaptak árut, mobil klímákat és javarészt álló ventilátorokat, azonban szűk másfél óra alatt a teljes árukészletet eladták a kánikulában. A város másik végén található "testvér"-áruházban sem volt jobb a helyzet, hiszen az olvasónk által küldött kép fogadta a reménykedő vásárlókat. Az ottani eladó készségesen segített, elmondta: ha tehetjük, online rendeljünk, mert le sem veszik a raklapról az árut, máris gazdára lelnek a hűsítő szerkezetek. Jellemző kép: minden hűsítő eszközt elvittek ebből a veszprémi áruházból is Fotó: olvasó A veszprémi barkácsáruházban viszont frissítő ventilátort tudtak mutatni – igaz, leginkább kertbe valót, de szobában is használhatót – 80 ezer forintért. Egy jobb ventilátor egyébként 20 ezer, míg egy mobil klíma 70 ezer forintnál kezdődik. Természetesen a szoba mérete csak egy tényező a vásárláskor, a továbbiak például a szerkezet márkája, az, hogy mennyi garanciát adnak rá, vagy az, hogy online vásároljuk-e meg a hőn áhított hűsítőt. Ráadásul azon sem kell keseregnünk, hogy csak néhány hétre jó, mert az előrejelzések a jövőben is hasonlóan forró nyarakkal számolnak.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!