Megmutatjuk az SMS-t, amit olvasónk kapott, majd rögtön le is tiltotta a hívószámot. Azonban ezzel valószínűleg nem előzi meg a hasonló gyanús, kéretlen hívásokat, megkereséseket, mert rengeteg a digitális csalás, a kamuüzenet. Résen kell lenni, ellenőrizni kell mindig a hívószámot, az interneten könnyű rákeresni, melyik országhoz melyik előhívó tartozik.

A Magyar Telekom nevében Kenyából keresték zirci olvasónkat. A telefonos kéretlen üzenetek hívószámát mindig ellenőrizni kell, ha gyanús, érdemes letiltani, jelenteni

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Az SMS szerint, amit olvasónk a napokban kapott, sok telekomos pontja gyűlt össze, azok azonban hamarosan lejárnak, elvesznek. A pontbeváltásra kedvesen figyelmeztető üzenet azonban nem a hazai cégtől jött, és arra biztatta olvasónkat, hogy kattintson rá egy gyanús linkre, egy hamis oldalra csalogatta. Ha ezt megteszi, valószínűleg máris bekerült volna az adathalászok hálójába.

Hasonló tartalmú SMS-t vagy e-mailt mostanában sokan mások is kaphattak, erre már a Magyar Telekom internetes oldalán fel is hívja a figyelmet. Azt írják, hogy aki rákattintott a linkre és megadta telekomos fiókja adatait, az változtassa meg a fiókhoz tartozó jelszavát, aki pedig banki adatait, kódjait is megadta, az vegye fel a kapcsolatot számlavezető bankjával.