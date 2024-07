– Évek óta hagyomány a közösségi házban, hogy nyaranta megrendezzük a Kikapcsolódó sorozat programjait – mondta el Angeli Katalin, az intézmény igazgatója. – Ezen a nyáron volt már többek között kézműves-foglalkozás, mely a kézügyességre, az ötletek megvalósítására hívta fel a figyelmet, de volt kutyás érzékenyítő program is, mely az állatok iránti nyitottságot erősítette a gyerekekben. Ez az interaktív előadás inkább kulturális jellegű, ráadásul a jelenlévő fiatalok aktív résztvevőkké válnak – tudtuk meg Angeli Katalintól.

A kikapcsolódó rendezvényei összekapcsolnak

Elmondta azt is, hogy azért különleges a rendezvény, mert a nyári napközis tábor résztvevőit is bevonják a programokba, így a sorozat a tábort és a kulturális intézményt így összekapcsolja. – Az ingyenes tábort az önkormányzat szervezte idén is, csupán az étkezést és a balatoni belépő árát kellett a szülőknek fizetni, merthogy a tábor résztvevői strandolni is eljutottak – ezt már Béni Norbert önkormányzati képviselő, a napközis tábor vezetője árulta el. – A táborral a szülőknek kívánunk segíteni azzal, hogy lefoglaljuk a gyerekeket, amíg ők dolgoznak. A napközis tábor létszámát nyolcvan főben határoztuk meg, helyben lakó, illetve helyi általános iskolába járó gyerekeket tudtunk fogadni, az időpontok beosztásánál a jelentkezések sorrendjét vettük figyelembe – tette hozzá.

A gyerekek – a Kikapcsolódó programjain túl – sportfoglalkozásokon, lovagláson, tűzoltóautóval való ismerkedésen és egyéb izgalmas programokon vettek részt. Az önkormányzat négy pedagógus, három pedagógiai asszisztens, valamint közösségi szolgálatban résztvevő diákok segítségével biztosította a napközis tábor zavartalan, biztonságos működését – mondta el Béni Norbert.