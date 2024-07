– Az elmúlt tíz évben rengeteg fejlesztés valósult meg Sümegen, amelyre korábban nem volt példa. Van mire alapoznunk, így az előttünk álló időszakban a már megnyert pályázatok lebonyolítása, befejezése élvez prioritást. Ilyen többek között az illegális hulladéklerakó felszámolása, ami lassan befejeződik, de az északkeleti városrészben esedékes csapadékvíz-elvezetés is belátható időn belül megoldódik. Ráadásul a területhez tartozó utak aszfaltozása jó eséllyel megtörténhet pályázati forrásból. Ami az óvodai parkoló kialakítását illeti, ott már megtörtént a közbeszerzés kiírása, de van még nyertes pályázatunk az ipari parkban történő útfelújításra, járdaépítésre és közvilágítás-fejlesztésre. Ezek mind folyamatban lévő projektek, amelyek már biztosan elkészülnek. A belváros vonatkozásban vannak elképzeléseink, helyi vállalkozókkal, köztük Papp Imrével közösen dolgoztunk ki egy összességében kilencmilliárd forintos fejlesztési csomagot. Ehhez a konkrét projekttervhez keressük a forrásokat, és most úgy tűnik, jók az esélyek, hogy ha nem is egy részben, de több ütemben megvalósulhat a beruházás a következő önkormányzati ciklusban – mondta Végh László.

Sümeg vára jelentős idegenforgalmat generál, így a belváros fejlesztése turisztikai szempontból is fontos

Fotó: önkormányzat

A polgármester hozzátette, hogy a lakosság többségét nemcsak a települési beruházások érdeklik, így a közösségi élet fejlesztésére nagyobb hangsúlyt szükséges helyezni. – Ez nyilván komoly feladatot ró a Kisfaludy Sándor Művelődési Központra, akár a régebbi rendezvények megtartása és újak megszervezése kapcsán. De nem kell feltétlenül nagy volumenű programokra gondolni, hanem olyanokra, amelyek egy-egy utca, lakóközösség, vagy hasonló érdeklődésű csoport számára biztosítanak szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget. Szerencsére számos civil szervezetünk, egyesületünk van, akiket be lehet vonni ebbe a munkába. Ezzel együtt egy nívós zenei fesztivált is szeretnék itt Sümegen meghonosítani a régi, bejáratott rendezvényeink, mint például a Gesztenyevirág fesztivál vagy a Jakab-napok megtartása mellett – hangsúlyozta a polgármester.