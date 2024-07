A 2024/2025-ös általános eljárás keretében 1605 jelentkező kapott pozitív felvételi döntést – írtuk nemrég. – A mérnöki, informatikai és a gazdaságtudományi területen is szép számú jelentkezőben bíztunk – fogalmazott a megbízott főigazgató. – A jelenlegi helyzetben a gazdaságtudományi területre jelentkezők létszáma a felvehető felső létszámkorlát miatt az állami képzést nézve visszaszorult, de a költségtérítéses képzésre továbbra is van lehetőség pótfelvételi eljárásban. A kereskedelem és marketing szakra jelentkezők levelező képzésben folytathatják. A fenntartható és körforgásos turizmus alapszak nemzetközi térbe kerülésével további kompetenciákat nyit meg nemcsak a nemzetközi, hanem a hazai hallgatók számára is, hiszen angolul sajátíthatják el a világviszonylatban is nagy jelentőséggel bíró körforgásos szemléletmódot. Mesterképzés keretében a körforgásos gazdaság menedzsment képzésünkre jelentkezettek 80 százalékát felvettük – mondta el.

Fotó: Benedek Bálint

A körforgásos gazdaság iránti érdeklődést a felvett hallgatók száma is tükrözi

Mérnöki területen nagy népszerűségnek örvend a gépészmérnök szak, melyen a jelentkezők levelező képzés keretében tanulhatnak. A vízügyi üzemeltetési mérnök alapképzésük idén magyarul indul. A körforgásos gazdaság tervező-fejlesztő mérnök mesterképzésük szép számú felvett hallgatót eredményezett, melyet levelező képzésben indítanak idén is.

– Mindemellett a nemzetközi hallgatók között is népszerűek szakjaink, így az ő megjelenésük várható szeptemberben – folytatta Gerencsérné Berta Renáta. – Az egyetemi központ valamennyi induló szakját meghirdette a pótfelvételi eljárásban. A műszaki és informatikai szakok esetén államilag finanszírozott képzésekre, a gazdaságtudományi területen önköltséges formában jelentkezhetnek az érdeklődő diákok. Holczinger Tibor hozzáfűzte, a Pannon Egyetem Pannon Start Ösztöndíjprogramot hirdet a kimagasló eredménnyel bekerülő első éves hallgatóinak. A legjobb felvételi pontszámmal rendelkező három hallgató egymillió forintos támogatásban részesülhet egy évre. A második félévben az ösztöndíjat elért hallgatóknak kiemelkedő eredményt kell elérniük, és tudományos diákköri részvételt várnak el.