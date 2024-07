A közmeghallgatás előtt a polgármester a tavalyi költségvetés bevételi és kiadási fő számait ismertette, s beszélt arról, hogyan alakultak év közben az energiaköltségek, ennek hatásairól, s a jelentősebb, év közben történt változásokról. Kitért arra, milyen folyamatban lévő beruházások húzódtak át a 2023-as esztendőről, majd bővebben beszélt az idei feladatokról és a tervekről, részletezve azt, mit enged meg a költségvetés, s minek szab határt. Itt kitért a peremartoni Petőfi Sándor Művelődési Ház energetikai korszerűsítésére, mely egy 380 millió forintos TOP Plusz pályázatból valósul meg. Elmondta, a munkák az ütemezésnek megfelelően haladnak az immár hatvanesztendős épületen.

Pergő Margit rendszeresen egyeztet a lakossággal közmeghallgatás keretében

Fotó: Benkő Péter/Napló

A közmeghallgatás egyik témája a kiskovácsi probléma – az önkormányzat sürgeti a minisztériumot

– A majdani új felállású képviselő-testület régi-új tagjai által megfogalmazott elképzeléseket átbeszéltük, átgondoltuk, mi valósulhat meg most, mi később, s mik azok a tervek, melyeknek nincs reális esélyük, ezeket a lakossággal ismertettem. Azt gondolom, ez így korrekt, minden ígérettel foglalkozni kell. Több aktuális, valamint régebb óta húzódó problémákat vetett fel a lakosság, köztük talán a legtöbbeket érint, és a közmeghallgatáson is során szóba került például a Kiskovácsi városrészen gondot okozó kellemetlen szaghatás, mely még Küngöst és Csajágot is érinti. Az Építési és Közlekedési Minisztérium felelős a megszüntetéséért, erre a célra már megvan a hatvanmillió forintos forrás, a minisztérium adhat megbízást a kivitelezésre, a megoldást folyamatosan sürgeti a berhidai önkormányzat.