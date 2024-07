Nagyon keresett utazási, nyaralási célpontok idén a görög szigetek, már ami a repülős utakat illeti. Erről Padi-Nagy Kitti, a tapolcai székhelyű Álomutazás Travel Kft. cégvezetője tájékoztatta lapunkat megkeresésünk nyomán. Mint elmondta, sokan választják ezen a nyáron Görögországot, több más mellett hódít Kréta, Korfu, Rodosz, valamint a törökországi üdülőhelyek is kifejezetten keresettek a repülős utak körében. Ami az autóbuszos lehetőségeket illeti, jelentős az érdeklődés, ám a leggyakrabban Görögország északi részét vagy Spanyolországot célozzák be maguknak a jelentkezők. Persze sokan vannak, akik szívesebben indulnak útnak saját gépkocsival, értelemszerűen az előzőekhez képest közelebbi célpontok választásával. Az autósok körében most is hódít Észak-Olaszország, így többek között Bibione, Lignano, Caorle, Jesolo a nyaralás helyszíne. Padi-Nagy Kitti hozzátette, hogy jellemzően egyhetes nyaralásokról van szó, ügyfeleik pedig Tapolca, Sümeg és Keszthely vonzáskörzetéből érkeznek hozzájuk. Tevékenységüket az internetes felületen számos pozitív komment fémjelzi.

Sokan választják ezen a nyáron Görögországot

Forrás: smartlinetravel.hu

Nőtt az igény a külföldre utazás iránt

Megkérdeztük Omász Katalint, a veszprémi Excellence Travel ügyvezetőjét is, aki nagyon vegyes utazási kedvről számolt be. Megerősítette, hogy a dél- és kelet-európai országok igen kedveltek, különösen Görög- és Törökország, Montenegró vagy Bulgária, valamint Egyiptom, ahova búvárcsoportok indulnak. – Mindezek repülőgépes utazások szállással, apartmannal, de az egyéni utazások között is Dél-Európa vezet, Horvát- és Olaszország a legkedveltebb – mondja Katalin. Arról is beszámol, a határainkon belüli célpontokat választók körében – ha az egész országot nézzük – változatlanul a Balaton és környéke viszi el a pálmát, a veszprémiek és a környékbeliek pedig szívesen utaznak el gyógyfürdőkhöz, például Hajdúszoboszlóra, Bükfürdőre. Nagy sláger a Tisza-tó; összességében úgy látja, a nagyvárosok helyett inkább a zöldbe, a természetes környezetbe vágynak az emberek. – Azt tapasztaljuk, idén nőtt az érdeklődés külföldi utak iránt, és örömmel mondhatom, a nyaralni indulók nem feledkeznek meg az utasbiztosítás megkötéséről, amit egyébként javasolunk is, hiszen nagy segítség, ha bármi történik.