Korábbi cikkünkben az is szerepelt, hogy a Kőris-hegy tetején van a Bakony legmagasabb pontja, ide telepítették még a hetvenes években a radarállomást. Fehér gömbje messziről látszott – és hamarosan újra látszani fog. Sok helyről a túrázóknak ez volt az igazodási pont, a kilátókból többek közt ez alapján tudták a környék hegyeit, településeit beazonosítani. Most ezt a jellegzetes burkolatot bontották le. Ahogy már írtunk róla, az objektum megváltozására több túrázó is felfigyelt. Ezért elküldtük ezzel kapcsolatos kérdéseinket a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.-nek.

Hófehér kupola a Bakony csúcsán volt is, lesz is

Fotó: olvasó/Somogyi Dávid

A HungaroControl válasza szerint a Kőris-hegyi radar és a védőkupola fejlesztése elengedhetetlen, mivel a repülésbiztonság szavatolása a vállalat legfontosabb feladata. Olvasónk, Somogyi Dávid pedig vasárnap este azt is lencsevégre kapta, hogy a megbontott, régi gömbformát tartó torony mellett ott van már egy kupola a talajon, ami felkerülhet a radarra, hogy azt védje.

Daruk a Kőris tetején. Fejlesztik az itt lévő radart és a védőkupoláját is

Fotó: olvasó/Somogyi Dávid

A HungaroControl honlapjának magyarázata szerint a hófehér kupola Magyarország egyik távolkörzeti radarállomását rejtette, és hamarosan megint így lesz. Ez az állomás a polgári légtér ellenőrzését teszi lehetővé. A dunántúli helyszín keresésekor a választás azért esett a Kőris-hegyre, mivel több pontnál magasabban, 709 méteres magasságban van. Ám így az építésben résztvevőknek nem kevés kihívással kellett szembenézniük. A felépítményt érintetlen, erdei környezetben kellett létrehozni annak idején.

Vasárnap este kapta lencsevégre olvasónk, hogy már ott van a nagy hatótávolságú radarállomás telephelyén az a kupola, ami hamarosan felkerülhet a toronyra

Fotó: olvasó/Somogyi Dávid

A gömbölyű kupola természetesen nem esztétikai megfontolásból került fel a radarra, ugyanis az alatta forgó óriási parabolaszeletet, vagyis az antennát védi az időjárás viszontagságaitól. Formája miatt a téli időszakban a hó könnyebben leolvad róla, így az sem csillapítja a szükséges sugárzást, ami a radar pontos működésének előfeltétele. Továbbá a hegy tetején rendszeresen előforduló erős széllökésektől is kiválóan megóvja a rendszert.

A Kőris-hegyen lévő távolkörzeti radarállomás 1978 óta biztosítja a magyarországi polgári repülés zavartalan működését, azóta már a harmadik radarberendezés lakik a toronyplatform tetején – írta még 2021-ben a HungaroControl.