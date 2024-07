A könyvtár felhívására jöttek régi varázslók, de új tanoncokat is köszönthettek a napközis táborban. Ahogy mindig, a Teszlek Süveg osztotta be a varázslóiskolában az elsőéves hallgatókat az iskola négy házának egyikébe.

A Teszlek Süveg osztotta be a táborozókat az iskolákba

Fotó: Jókai Mór Városi Könyvtár

– Ez már a harmadik év, amikor nyáron Harry Potter-tábort szervezünk a gyerekek számára – tájékoztatott Polovitzerné Antal Mónika, a könyvtár szakmai vezetője. – A Jókai Mór Városi Könyvtár legnépszerűbb tábora, amelynek alapját a Harry Potter-történetek adják. Az első évben még egy turnust szerveztünk, de olyan nagymértékű volt a túljelentkezés, hogy a következő és az idei évben is már két turnust terveztünk be. Nem véletlenül, hiszen a tábor meghirdetése alatt be is telt a létszám, összesen 40 gyermeket tudtunk fogadni. Idén is volt varázspálcakészítés, kviddics, a kézműves-foglalkozások keretében elkészítettük a Szörnyek szörnyű könyvét, Harry Potter-karkötőket is alkottunk és a kvíz sem maradhatott ki. Újdonsággal is készültünk azoknak, akik tavaly vagy tavalyelőtt már jártak nálunk, ez volt a Harry Potter-szabadulószoba, ami az egyik könyvtári termünkben kapott helyet. A Harry Potter-történetek alapján kódokat kellett megfejteni a csapatoknak, a megfelelő lakatokat kinyitni és végül a bölcsek kövét megtalálni – részletezte Polovitzerné Antal Mónika.

A könyvtár szakmai vezetője hozzátette, az egyik legnépszerűbb program a kentauríjászat volt, melynek keretében a Hagyományok Hegye Egyesület közreműködésével íjászkodhattak a tábor résztvevői. Népszerű volt a bájitaltanóra, amikor mindenki elkészíthette saját bájitalát, valamint a Csótra és Nemesszalókra tett kirándulást is nagyon élvezték a gyerekek. A tábor végén a varázslótanoncoknak próbára kellett tenniük a tudásukat az RBF (Rendes Bűbájos Fokozat) záróvizsgán.