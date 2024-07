A fesztivált megnyitva Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter arról beszélt, hogy a Művészetek Völgye a magyar fesztiválok rangidős tagja, amelyhez igazítják a többi eseményt. – A szervezők a saját fesztiváljaik látogatottságát a Művészetek Völgyéhez mérik, amely nemcsak rangidős, hanem élvonalbeli szereplője is a magyar fesztiválszezonnak. Büszke vagyok rá, hogy miniszterként és a térség országgyűlési képviselőjeként is minden évben itt lehetek a megnyitón, és láthatjuk, hogy a fesztivál miként ereszt gyökeret, gyarapszik és válik megkerülhetetlenné a térség gazdasági életében. Hiszen a környezetvédelemtől kezdve az őshonos lakosság napi bevételéig terjed mindazon lehetőségek tára, amelyeket a fesztivál hozott a térségbe. Emellett meghosszabbítja az Európa Kulturális Fővárosa-programsorozatot, valamint a jövő új térségi gazdasági modellje kialakítását is segíti. Az pedig lehetővé teszi hogy a jövőben Közép-Európa első kreatív régiójaként tudhassuk Veszprém és a Bakony–Balaton térségét, beleértve a Művészetek Völgyét is – mondta a miniszter.

Pénteken Kapolcson megnyitotta kapuit a 33. Művészetek Völgye Fesztivál

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Beszédében Oszkó-Jakab Natália, a fesztivál igazgatója kiemelte, hogy az ország legnagyobb összművészeti fesztiválján idén közel háromezer program közül válogathatnak a vendégek. – 1989-ben Márta Istvánék művészbarátaikkal indították el a fesztivált azért, hogy segítsék a falvak életét. Évről évre hasznos fejlesztések valósultak meg, miközben a program az elejétől kezdve összefűződött a fenntarthatósággal, és évről évre egyre nőtt az élményeket teremtő művészeti közösség – mondta az igazgató.

Kapolcs polgármestere, Márvány Péter vallotta, hogy a fesztiválra még dolgozni is szívesen jönnek a fiatalok. – Sokszor úgy érzem, mintha ilyenkor kicsit kibújhatnánk a bőrünkből. Akár a patak-parton ejtőzhetünk, olvashatunk teljes természetességgel, miközben ez más napokon furcsán nézne ki – mondta a polgármester.