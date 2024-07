A Kastélykert Körzeti Óvoda intézményvezetője, Tóthné Martinkovics Erika a Nyitott Akadémia oldalán „talált rá” Dr. Stephens-Sarlós Erzsébetre, aki kutató, pedagógus, gyógytestnevelő és szenzomotoros tréner. Az ő kutatási területe és fejlesztő munkája összecseng azzal a hiánnyal, amely egyre gyakrabban mutatkozik meg, kerül felszínre az óvodákban (is) és egyre több gyermeket érint. Már sok helyen felismerték, hogy az új generációk megfelelő fejlődésének segítése a korábbi módszerek mellett, vagy helyett újfajta tudást és hozzáállást igényel. A gyulafirátótiak most gyakorlati lépést is tettek a váltás irányába.

− Rengeteg olyan kisgyermek akad, akinek a fejlődése egy bizonyos szinten megreked. Legyen az beszéd, viselkedés, vagy fegyelem – a probléma számos területet érint. Sajnos az erre szakosodott segítő rendszer túlterhelt, nem képes az igényeket kielégíteni, ezért nekünk kell lépni, az óvónők szakmai módszertanát kell fejleszteni, bővíteni – vallja Tóthné Martinkovics Erika, aki Stephens-Sarlós Erzsébet könyvét elolvasva rájött, hogy bele kell vágniuk a leírtak gyakorlati megvalósításába.

− Nagyon szimpatikus volt Erzsébettel kapcsolatban, hogy ő nemcsak elvégzi a már kitalált és megtanult tréninget, de külföldi egyetemekkel, szakértőkkel is együttműködve folyamatosan kutatja a területet, napi szinten benne van a miértekben és a hogyanokban.

A gyulafirátóti képzés résztvevői Stephens-Sarlós Erzsébettel

Fotó: Kastélykert óvoda

Dr. Stephens-Sarlós Erzsébetet először előadást tartani hívták meg Gyulafirátótra. − Meghirdettük az alkalmat és óriási volt az érdeklődés. Több mint nyolcvanan jöttek el, óvodai és iskolai pedagógusok, intézményvezetők, pedagógiai asszisztensek és szülők egyaránt voltak a hallgatóságban. Az előadás sikerén felbuzdulva szerettünk volna egy képzést megvalósítani, tisztában voltunk vele, hogy nem lesz egyszerű megszervezni és a költségeket is elő kellett teremteni.

Tóthné Martinkovics Erika kezdeményezésére összefogtak a veszprémi óvodavezetők és a tervet Porga Gyula polgármester is azonnal támogatta.

A gyulafirátóti intézmény vezetője kiemelte, hogy az önkormányzat anyagi hozzájárulása nélkül nem tudták volna tető alá hozni a képzést, rendkívül hálás a segítségért, amelynek köszönhetően összesen 42 óvodapedagógus végezte el a primitív reflexek gátlása a szenzomotoros működés támogatása céljából elnevezésű egyéni és csoportos tanácsadást. − Ez Magyarországon egyedülálló és példaértékű együttműködés volt az önkormányzattal – tette hozzá Tóthné Martinkovics Erika.