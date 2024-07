– Rektori munkáját kik segítik? Kik lesznek a helyettesei?

– A pályázatomban nevesítettem a rektorhelyetteseket, a pályázatot ezzel a csapattal együtt fogalmaztuk meg. Az oktatási rektorhelyettesi feladatokat továbbra is Molnárné Barna Katalin viszi tovább. Az általános rektorhelyettesi feladatokat Kurdi Róbert látja el, vele dékánhelyettesként dolgoztam együtt. Tóth Józsefet, a Germanisztikai Intézet vezetőjét kértem fel a fejlesztési rektorhelyettesi feladat ellátására. Megemlítem Gelencsér Andrást is, akinek nagyon sok szerepe lesz a jövőben abban, hogy az egyetem szakmai profilját továbbvigyük.

– A sportról már beszéltünk korábban. Magánemberként rendszeresen fut, triatlonozik. Ez hobbi, vagy a feszültség levezetése?

– Ahhoz, hogy a munkám hosszú távon felelősségteljesen el tudjam látni, teljes életet kell élnem. Az ehhez szükséges hátteret a családom és a párom biztosítja. Nagy örömöm, hogy Mónika a sportban is társam, együtt triatlonozunk. A Magyar Triatlon Szövetség jelmondata: Lépd át a lehetetlent! A sport nagyon jól megtanít arra, hogy a rendszeresen végzett munkával milyen fejlődést lehet elérni. A sport, a triatlon régóta életforma számomra. Mindezen túl Mónikával aktívan felbukkanunk az ergométeres versenyeken is. Én nem evezek, ugyanakkor élvezettel figyelem az evezős csapat munkáját. Régen rossz lenne, ha az egyetem vezetőjének a hobbija határozná meg az intézmény stratégiáját, de nagyon büszke vagyok arra, hogy intézményünk számára történelmileg fontos a sport. 1949-ben alapították az egyetemet, 1951-ben már létrejött az első egyetemi sportegyesület. Az elmúlt időszakban a Veszprémi Egyetemi Sport Club dinamikus vezetésének köszönhetően ez kiteljesedett, immár tizenhét szakosztályunk van. Külön öröm számomra, hogy elindult a triatlonszakosztály is, fontos volt, hogy megtapasztalhattam, milyen egy jó közösségben sportolni. Az egyetem vezetőiként amit tudunk, meg kell tennünk az egyetemi sporttért. Ez most már deklarált feladatunk is, ugyanis Kurdi Róbert rektorhelyettessel együtt felkértek arra, hogy vegyünk részt a klub elnökségének munkájában.