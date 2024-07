Kerek évfordulót ünnepelt a Rákóczi Telepi Baráti Kör sikeres rendezvénye, a Pléhcsárda nap. A bányászhagyományok ápolását zászlajára tűző egyesület tizenöt évvel ezelőtt, indította útjára a hangulatos közösségi rendezvényt, mely az évek alatt egyre népszerűbbé vált a városlakók körében.

Különleges receptek alapján készült gulyások is rotyogtak a bográcsokban Várpalotán

Fotó: Szabó Péter Dániel

A Pléhcsárda nap egyben gasztronómiai esemény is, hiszen minden alkalommal különféle ételekkel szállhatnak harcba a főzőversenyre nevező csapatok a zsűri kegyeiért. Idén az extrém meleg időjárás ellenére minden eddiginél több, összesen 12 csapat ragadott fakanalat és főzte meg gulyáslevesét a jubiláló programon, ugyanis idén ezt a jellegzetes magyar ételt kellett a baráti társaságoknak minél finomabban elkészíteni.

– Első blikkre sablonosnak tűnhet a választásunk, hiszen a gulyásleves egy közismert, népszerű étel, amit kis túlzással bárki el tud készíteni. Ám ennél sokkal többről van szó, hiszen ezt a bográcsos étket nagyon sokféleképpen meg lehet főzni, ezt a nevezett csapatok is fényesen bizonyítják – tette hozzá a szervező civil egyesület elnöke.

Ennek megfelelően délután minden sátornál rotyogtak a bográcsok, s készültek a finomságok a Rákóczi Telepi Tagiskola udvarán. A Rigó László vezette Rigófütty csapat hagyományos gulyát készített oldalassal és házicsipetkével, Gábris Zoltán és a Gábris csapat pedig egy igazán gazdag gulyást alkotott sertés- és marhahúsból.

A főzőversenyen akadt olyan társaság is, akik egy ősrégi recept alapján készítették a 2017-ben a hungarikumok gyűjteményébe is bekerült magyar ételt, de olyan csapat is nevezett a versenyre, ahol a tagok száma döntötte el hányféle összetevőből készüljön híres magyar leves Horváth János és Bertalan József séfek értő vezetésével.

– Heten vagyunk, így hétféle anyagból készül a gulyásunk. Sokszor össze szoktunk jönni, s mindig finomakat eszünk, így biztosan jól sikerül majd – mondta el a Csernyei Úti Baráti Társaság névre keresztelt csapat képviseletében Horváth János.

A közelmúltban alakult Cserregő Folk Band is muzsikált a jó hangulatú rendezvényen

Fotó: Szabó Péter Dániel

Amíg a finomságok készültek, addig a Pléhcsárda nap látogatói a Cserregő Néptáncegyüttes, illetve a nemrég alakult Cserregő Folk Band műsorát, valamint a VBSK Főnix Dojo kyokushin karate szakosztályának látványos bemutatóját is megtekinthették. Emellett idén is lehetőség volt vércukorszint- és vérnyomásmérésre a Várpalotai Diabétesz Klub jóvoltából. A rendezvény ideje alatt a hangulatos talpalávalóról Török Attila gondoskodott.