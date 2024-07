Veszprém vármegye területén is sok, leginkább napnyugta környékén és reggel a vad az úton. Mit javasolnak az esetleges balesetek elkerülése érdekében? Mit tegyek a vadbaleset után, kihez forduljon az autós?, erről kérdeztük Földvári Attilát, az Országos Magyar Vadászati Védegylet a főmunkatársát. Elmondta, a következő szűk egy hónapban még inkább figyelmesen kell közlekednie az autósoknak, hiszen augusztus közepéig tart az őzek párzása. A vadásznyelven üzekedésnek nevezett időszakban ezek az állatok sokkal gyakrabban jelennek meg a közutakon.

Szerencsére itt nem kellett azon agyalni, hogy "mit tegyek vadbaleset után", mert megúszta az autós

Forrás: Youtube

Mivel Magyarország legnagyobb egyedszámú (több mint 369 ezres a faj állománya) és legelterjedtebb nagyvadfajtájáról van szó, az egész ország területén számíthatunk felbukkanásukra a közúton július második felétől augusztus közepéig.

Ezért az Országos Magyar Vadászati Védegylet és az Országos Magyar Vadászkamara arra kéri a járművezetőket, hogy a következő időszakban még óvatosabban közlekedjenek. Hajtsunk lassabban a megengedett sebességnél. Ugyanakkor ha egy átszaladt előttünk egy őz, ne gyorsítsunk, szinte biztosan másik is követi. Földvári Attila felhívta arra is a figyelmet, hogy amennyiben a vadelütés elkerülhetetlen, akkor vészfékezzünk és készüljünk fel az ütközésre, de ne rántsuk félre a kormányt, hiszen letérhetünk az útról vagy átsodródhatunk a szembejövő sávba.

Mit tegyek vadbaleset után?

Baj esetén arra kérik az autósokat, hogy először is kapcsoljuk be a vészvillogót és ha lehetséges, álljunk félre egy biztonságos helyre az úttól. Értesítsük a hatóságokat hívjuk a rendőrséget a 112-es számon. A rendőrség értesíteni fogja a helyi vadásztársaságot is. Fontos, hogy ne mozgassa a sérült vadat.

Ha lehetséges, készítsünk fényképeket a sérült járművéről, a vadról és a baleset helyszínéről, feljegyezve a baleset időpontját és helyét. A vadbalesetekre a casco biztosítás nyújt fedezetet, a kötelező nem.