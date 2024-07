A koncertre kerekesszékes, mozgássérült és járó gyermekek érkeztek családjukkal. Baranyai Dorisz, a Pető Intézet Alapítvány kuratóriumi elnöke fantasztikus lehetőségnek nevezte, hogy a mozgásérült gyermekek és családjuk egy kicsit kiszakadhatott a hétköznapokból, és óriási élménnyel gazdagodnak a Veszprém Arénában.

A Pető Intézet Alapítvány által támogatott gyermekek a VeszprémFesten

Fotó: Vasvári Tamás/MTI

Wachtler Tamás, a Porsche Hungaria ügyvezető igazgatója a gyermekek megérkezését követően elmondta: Magyarország vezető autóimportőreként kiemelten fontosnak tartják a társadalmi felelősségvállalást, egyrészt azért, hogy segítsenek, másrészt azért, hogy mások figyelmét is felhívják a segítségnyújtás fontosságára. Nemcsak a sportot és a kultúrát támogatják, hanem az is kiemelten fontos a cégcsoportnak, hogy a rászorulóknak is segítsenek – jelentette ki. Ezért a Pető Intézetnél kerestek olyan gyermekeket, akiknek saját erőből nem lett volna lehetőségük eljönni egy ilyen koncertre. Őket öt autóval hozták el az ország több pontjáról Veszprémbe. Wachtler Tamás reményét fejezte ki, hogy az átélt élmények segíteni fogják majd őket a nehéz pillanatokban is.

Fotó: Vasvári Tamás/MTI

A VeszprémFest régóta érzékeny a társadalmi felelősségválallásra, többször szerveztek jótékonysági rendezvényeket, így ezt a kezdeményezést is örömmel fogadták – közölte Mészáros Zoltán fesztiváligazgató. Hozzátette: a gyermekeket és családjukat a koncert előtt vacsorával várták, ezt követően pedig részt vehetnek a Toto együttes koncertjén.