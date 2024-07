Az ünnepség résztvevőit Süle Zoltán egyetemi docens, a műszaki informatikai kar dékánja köszöntötte, külön is Gelencsér András leköszönő rektort, méltatva az egyetem és a kar érdekében végzett munkáját. Majd Abonyi János jelenlegi rektor nyitotta meg a rendezvényt. Beszédében kiemelte, a hallgatók a szakmai ismeretek mellett megtanulták azt is, miként oldjanak meg komplex problémákat, hogyan optimalizáljanak, tegyenek hatékonnyá üzleti, műszaki folyamatokat. Kívánta, tapasztalják meg, hogy tudásukkal jelentős értékeket tudnak létrehozni.

Száztizennégy fő teljesítette sikeresen a vizsgákat a műszaki informatikai karon Fotó: Fülöp Ildikó

– Az informatikai eszközökkel sorsunk a problémákkal teli világban is jó irányba fordítható. A diplomaátadó a sikereket megalapozó oktatókról is szól, akik ezért elismerést érdemelnek, kiemelten a most záruló tanévben alapításának húszéves évfordulóját ünneplő kar rendkívül összetartó szakmai közössége, mely sokat tesz azért, hogy folyamatosan megújuló képzésekkel versenyképes tudást adjon át, partnerei kutatási, fejlesztési, innovációs feladatait sikeresen oldhassa meg, kiváló legyen nemzetközi szinten is. A munkaerőpiacon az egyik legmagasabb kezdőfizetés várja a most búcsúzó végzetteket – tette hozzá a rektor, majd reményét fejezte ki, hogy a közösséghez tartozás élményével, életre szóló barátságokkal feltöltekezve búcsúznak az alma matertől a hallgatók, akik a Pannon Egyetemre a jövőben is számíthatnak.

Az informatika a műszaki tudományok olyan területe, mely az innováció középpontjában áll

Süle Zoltán ünnepi beszédében a végzősökhöz szólva elmondta, nem csupán egy szakmát, de egy folyamatosan fejlődő, mindennapjainkat formáló világot is választottak. – Az informatika a műszaki tudományok olyan területe, mely az innováció középpontjában áll, tapasztaljuk ezt, ha belegondolunk, milyen mértékben alakította át világunkat a technológia az elmúlt évtizedekben. Tudásuk lehetőséget ad olyan kihívásokkal szembenézni, melyek alapvető változásokat hoznak mindennapjainkba – mondta el, majd beszélt a kar elmúlt húsz évéről, az arra emlékező eseményekről, programokról, versenyekről. – Biztos vagyok benne, hogy a kar előtt hosszú, sikerekben, nemzetközi eredményekben gazdag évek állnak a jövőben is – szögezte le.