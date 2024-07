A Nagy kaland napja a Sobri Jóska Bakonyi Kaland- és Élménypark kezdeményezése volt, és első alkalommal 2016-ban hívta meg a családokat. A megnyitón Ovádi Péter kormánybiztos, országgyűlési képviselő köszöntőjében elmondta, hogy az elmúlt 15 év sokat jelentett nemcsak a park, de Kislőd és a térség életében is, valamint bebizonyította azt, hogy jó döntés volt létrehozni az élményparkot, amely az országban a legnagyobb. Más vállalkozások számára is példaértékű, hogy a család összefogott és sikeresen működteti azt. Amikor arra gondolunk, hogy miért jó Veszprém vármegyében élni, akkor tudjuk, hogy azért is, mert ilyen vállalkozóink vannak, akik a születésnap alkalmából sem csak magukra és a dolgozóikra gondolnak, hanem a vendégekre is, valamint a társadalmi felelősségvállalás jegyében jótékonykodnak, amellyel példát mutatnak a társadalomnak. A képviselő sok sikert és még sok születésnapot kívánt.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Bódis Zoltán, Kislőd polgármestere kijelentette, öröm számára, hogy olyan település polgármestere lehet, ahova jött egy ember – Jáger János – gombát szedni, majd lenézett a völgybe, és gondolkodott, mit lehetne csinálni azon a szép helyen. Először tóépítésbe kezdett, mindenki csodálkozva nézte, hogy mi is készül. Azt követően álmodták meg a Sobri Jóska Kalandparkot, amely ékszerdobozává vált a községnek. Korábban sokan azt sem tudták, hogy létezik Kislőd, ma viszont évente 400-500 ezer fős a látogatottsága.

Takács-Kapot Ildikó, a nagycsaládosok fő szervezője, koordinátora jó szórakozást kívánt mindenkinek, és köszönetet mondott a meghívásért.

Jáger Balázs, a kalandpark tulajdonosa elmondta: édesapjának volt egy álma, amihez ők kalandos természetű gyermekként tudtak csatlakozni. A park 2009-ben nyitotta meg kapuit. Elképzelésük az volt, hogy évente megújulnak, új játék, attrakció, élmény várja a látogatókat. Ha ellátogatott hozzájuk egy régi törzsvendég család, egyetlen évben sem fordult elő, hogy ne találjon új játékot. Hálás, hogy 15 év elteltével itt lehetnek. Köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki a tervezéstől a kivitelezésen át a működtetésig bármelyik folyamatban velük volt. Egy ötlet nem elég, sikereket elérni csak csapatban lehet. Testvérével, Dáviddal és édesapjukkal bizonyították, hogy családként összefogva milyen komoly eredményeket lehet elérni. Hiszik, hogy kapni jó, de adni még jobb, ezért is született meg a nagy kaland ötlete, hogy megoszthassák az örömöt és az élményeket. A közös élmények összekovácsolják a családokat, ez egy komoly kapocs. Ha bármi történik az életükben, az élmények megmaradnak, és jó lesz visszagondolni azokra.