A tavat még 1982-ben mesterségesen alakították ki a Pápai Bakony-ér felduzzasztásával. A teveli víztározó ma nem csupán a horgászok, de a fürdőzni vágyók igényeit is maximálisan kiszolgálja. Nem véletlen, hiszen a tó vize gyorsan felmelegszik, és akár az ősz beköszöntéig is kellemes hőmérsékletű marad. Nem mellesleg sátorozási, horgászati lehetőség várja a vendégeket.

Minden korosztályt vár a nagyteveli strand

Fotó: Haraszti Gábor

Jó levegő, nyugodt környezet

– Június 15-én nyitottunk, elégedettek vagyunk az idei szezonnal, hétköznap átlagban 300–500 vendégünk van, ami hétvégén felkúszik akár napi ezer látogatóig is – mesélte Orbán Sándor, a település polgármestere. – A környékbeli községek és Pápa mellett egyre többen érkeznek Győrből, Veszprémből, sőt távolabbi városokból is. Minden korosztály megtalálja itt a kikapcsolódási lehetőséget, a gyerekeknek játszóteret alakítottunk ki, sokan gumimatracon hűsölnek a vízben, mások SUP-on élvezik a jó időt, a vendégeket három büfé várja, lángos, hekk, gyros, hamburger, felsorolni is nehéz lenne a kínálatot. Van sátorozási és kempingezési lehetőség saját sátorral és saját lakókocsival, lakóautóval. Egyre több a horgász is, a számukra kialakított terület a Pápa és Vidéke Horgászegyesület gondozásában van. Úgy gondolom, aki önfeledt kikapcsolódásra, jó levegőre és nyugodt környezetre vágyik, nálunk megtalálja számításait – fogalmazott a polgármester.

A település strandja augusztus 31-ig várja a látogatókat.