„Nem csak a húszéveseké a világ!” – szerepel Aradszky László klasszikus slágerében. A már-már közhelynek mondható cím jutott eszembe, amikor értesültem arról, hogy az egyik Veszprém vármegyei településen, Ugodon összefogott a 40-50 év feletti, futballt szerető generáció, és leadta nevezését a vármegyei harmadosztályba. Üde színfolt ez a csapat abban a korban, amikor létszámhiány miatt egyre-másra szűnnek meg a falusi kiscsapatok. Bár a gyorsaság már kissé megkopott és bizony a kilók is felszaladtak, de számukra nem is az eredmény a legfontosabb, hanem a sportág iránti szeretet, a közösség, az öltözői „zrika”. És abban is biztos vagyok, hogy egy rúgott gólnál ugyanúgy örülnek majd a szeniorok, mint amikor néhány évtizeddel ezelőtt az első találatukat szerezték. Ezért is szép a labdarúgás.