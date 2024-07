A tábor 2007 óta működik, töretlen sikerét mutatja, hogy a létszám évről évre emelkedik. A Covid alatt volt egy nagyobb visszaesés, azonban a résztvevők száma 130 körül mozog minden évben. – Ezeken felül a helyszíntől is függ, hogy mennyien vesznek részt a táborban – mondta Horváth Miklós táborvezető. Elmondása szerint a Deák az egyik legideálisabb hely, mivel sokan arról a környékről íratják be gyermekeiket a táborba, így könnyű megközelíteni.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A tábor öt napra 25 ezer forint, ami tartalmazza a háromszori étkezést és a programok díját. Az évek folyamán számos tevékenységgel várták a táborozókat, vannak olyanok is amik már szinte hagyományként minden alkalommal megjelennek, például csütörtökönként a mozié a főszerep. Hétfőn a gyerekek és a tábort vezető pedagógusok megismerkednek egymással, mert minden évben vannak visszatérő gyerekek, de vannak új belépők is, akiknek a feloldódáshoz segítség kell. Kedden kisvonatozás a program, szerdán a Kabóca Bábszínház egyik előadását tekintik meg, csütörtök moziznak, míg pénteken kirándulni viszik a gyerekeket, idén balatonfüredi hajókázás mellett ellátogattak a zirci arborétumba és a várpalotai Thury-várba. Emellett vannak sportprogramok és kézműveskedés is, valamint minden héten rendeznek Ki mit tud?-versenyt. A zene után érdeklődők megtanulhatnak citerán játszani, és új elem, hogy idén a gyerekek meglátogatják a nemrég megnyitott állatmenhelyet is.