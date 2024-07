A parkban az intézet kutatócsoportjai mutatták be tevékenységüket. Nagy akváriumokban balatoni halakat lehetett megnézni, egy másik helyszínen a vízi rovarvilágot mutatták be, máshol különféle kagylók, vízinövények voltak láthatók.

Kellemes nyári időben közel 250-en voltak kíváncsiak a Hun-Ren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet (BLKI) nyílt napjára

Fotó: BLKI

Neurobiológusok segítségével a Balatonban megtalálható emberi eredetű (mikro)szennyezések (gyógyszermaradványok, mikroműanyagok és UV-szűrő vegyületek) kimutatásának módszereivel lehetett ismerkedni. Az algológusok a Balaton jellemző algáit mutatták meg mikroszkópok alatt az érdeklődőknek. Kiderült, hogy milyen műszerekkel lehet vizsgálni a vízminőséget, hogyan lehet mérni a hangszennyezést, illetve hogyan kell a műholdas adatokkal bánni. Meg lehetett nézni a mezokozmosz rendszert, ahol a sekély tavakban zajló folyamatokat modellezik, és olyan globális folyamatokra is válaszokat keresnek, mint például a klímaváltozás.

Az ország legnagyobb múltú biológiai kutatóintézete évente egyszer nyitja meg kapuit a nagyközönség előtt

Fotó: BLKI

Idén először az intézet kultúrtörténetével foglalkozó sétán is részt lehetett venni, és a Balatonnal kapcsolatos kutatásokról több előadás is elhangzott. Szó volt a tavalyi és az idén eddig tapasztalt algahelyzetről, arról, hogyan lehet a környezeti DNS-t felhasználni a kutatásokban, hogy milyen hatással bír az élőhely-átalakítás a biológiai sokféleségre, valamint a Balaton és vízgyűjtőjének vidra- és vadmacskakutatásáról is.