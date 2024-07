Hosszú ideig nem lehetett látni mezei nyulakat Zirc környékén. Szerencsére ez már megváltozott, egyre több helyen lehet ezekkel az állatokkal találkozni. Erről a Magyar Természettudományi Múzeum Bakonyi Természettudományi Múzeumának kutatója, a gerinces gyűjtemény vezetője, Kovács Attila írt, és mi is ezt tapasztaltuk. A szakember meg is figyelhette szaporodásukat a Bakony fővárosának központjában, a Rákóczi téren és Zirci Ciszterci Arborétum gyepein, a harmatos fűben hasonlóképp. Sőt, a városlakókat, az innen korán busszal munkába indulókat is gyakran megörvendeztette várakozás közben a megálló közelében egy mezei nyúl. Olykor közel is engedte magához az embereket, pózolt a kameráiknak. Mi is levideóztuk, amikor a 82-es főúton szaladt át a ciszterci apátságnál.

A bakonyi kisváros főterére beköltöző mezei nyúl a családja otthonának tekintette egy ideig Zircnek ezt a részét

Forrás: BTM

– Láthatóan jól érezte magát a város közepén, nem félt az emberektől és otthonának tekintette a főtér gyepjeit, bokrait. Sejteni lehetett, hogy nincs egyedül, s hamarosan ki is derült, hogy az egyik bokor aljában kisnyulak rejtőznek. Tehát nem csak alkalmi élőhelynek választhatják a mezei nyulak a várost, de szaporodásukra is tökéletesen alkalmas – fogalmazott a szakember.

Nemcsak alkalmi élőhelynek választhatják a mezei nyulak a várost, de szaporodásukra is tökéletesen alkalmas – derült ki nemrégiben Zircen

Forrás: BTM

A BTM gyűjteményvezetője elmagyarázta: több elmélet is létezik arra, miért választhatja egy-egy állatfaj a sűrűn lakott várost a településen kívüli „vadon” helyett. A könnyebben elérhető táplálék lehet az egyik ok, bár ez a nyúl esetében kevésbé életszerű, hiszen füvet eszik, azt pedig a bakonyi kisvárosban rendszeresen nyírják, míg a településen kívül bőven rendelkezésre áll. A házak között ritkán előforduló ragadozó lehet a másik ok, ami jelen esetben szintén nem egészen helytálló, hiszen Zircen sok a kutya és a macska, sőt, rókákkal is rendszeresen lehet találkozni, akár fényes nappal is.

A 82-es főúton közlekedő gépkocsiktól pár méternyire bátran legelték a pitypang zsenge hajtásait a nyulak a Bakony fővárosában

Forrás: BTM

– Mindenesetre mostanra a kisnyulak már felnőttek és az egész nyúlcsalád elhagyta a város főterét. Talán az arborétumba költöztek át. Egy fiatal nyulat még egész sokáig megfigyelhettünk, amint az úton közlekedő gépkocsiktól alig pár méternyire legelte a pitypang zsenge hajtásait. Reméljük, hogy jövőre újra visszatér a nyúlcsalád Zirc központjába, kedves pillanatokkal lepve meg a munkába indulókat – írta Kovács Attila és egyetértünk vele. Olvasóink megírhatják lapunknak ezzel kapcsolatos véleményüket a [email protected] e-mail-címre.