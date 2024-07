A két táborvezető, Jancsekné Zsebe Katalin és Neveda Amália, az Agóra igazgatója a programmal azt szerette volna elérni, hogy a gyerekek az online térből kiszakadva ismerjék meg Európa sokszínű kultúráját. Idén Magyarország, Spanyolország, Olaszország, Írország és Franciaország voltak napirenden. Olaszország minden évben visszatérő elem, amelyet a táborvezetők és a gyerekek is egyformán szeretnek.

A nap mindig egy izgalmas prezentációval kezdődött, ahol a gyerekek megismerhették az adott ország történelmét, földrajzát, gasztronómiáját és kultúráját. A prezentációt követően a gyerekek délelőttönként részt vettek különféle kézműves-foglalkozásokon, délutánonként sütöttek. Bár digitális bennszülöttek, könnyedén lemondanak a digitális eszközökről, és aktívan bekapcsolódnak a programokba.

A nap menetrendje szigorúan követte a tervezett programot, amely tartalmazta a kapcsolódó ország szellemében születő kézműves tárgyak elkészítését is. A magyar napon magyar motívumokkal, spanyol napon legyezőkkel, az olasz napon velencei maszkokkal díszített tárgyakat alkottak. A nap végén a gyerekek hazavihették a kézműves tárgyaikat és a maguk készítette ételeket. A jövőben elképzelhető, hogy a tábor Európán kívüli országokat is bemutat, de most az európai országokra koncentráltak, mivel ezek állnak legközelebb a gyerekekhez. A táborok a 7–14 éveseknek szólnak, de a korkülönbség nem jelent problémát, mivel az idősebb gyerekek segítenek a fiatalabbaknak, és szoros barátságok is kialakulnak.

A visszajelzések nagyon pozitívak, sokan minden évben visszatérnek a táborba. A hét végén a gyerekek kitöltenek egy kérdőívet, amelyben megírják benyomásaikat, és javaslatokat tesznek a jövőbeli táborokra. Hanna például, aki már többször is részt vett a táborban, elmondta, hogy Olaszország a legkedveltebb hely, ahová mindig szívesen visszalátogat. Ottjártunkkor a gasztronómiai foglalkozáson pizzát sütöttek, a kézműves-foglalkozáson magyar szimbólumokkal díszített gyertyatartót készítettek (erre az alkotására a legbüszkébb). Hanna hozzátette, minden receptet megkapnak, hogy otthon is elkészíthessék az ételeket. Már több ételt is újraalkottak otthon édesanyjával.

Titzl Vivien