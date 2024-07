Júliusban számos program várta a fiatalokat a településen, akik a pihenés és a szórakozás mellett a munkából is tisztességgel kivették a részüket az egyhetes táborozás alatt. A gyerekek a történelmi Magyarország különböző területeiről érkeztek és minden évben az anyaország más-más helyszínein tevékenykednek. A helyi programokat ezúttal a Várpalotai Városszépítő és -védő Egyesület szervezte.

A nyári tábor résztvevői sétálnak a várpalotai Thury-várnál

Fotó: Szabó Péter Dániel

A munka minden nap más helyszínen zajlott. Sok esetben a kihelyezett padokat festik újra vagy éppen a városi zöldterületek karbantartásába segítenek be. A táborozó fiatalokhoz Várpalota polgármestere, Campanari-Talabér Márta is ellátogatott, aki a Thury-vár körül zajló kertészkedésbe is bekapcsolódott.

– A tábor fontos célja, hogy a részt vevő fiatalok megismerjék országunk szépségeit, s a gyakorlatban lássák, hogy ők maguk is sokat tehetnek a környezetük szépítéséért, természeti és épített értékeink védelméért. A tábor napirendje szerint délelőttönként dolgozunk a fiatalokkal, majd délután az adott település vagy a környék értékeit igyekszünk megmutatni. Mindig keresünk jó példákat, s természetesen felhívjuk a figyelmet a kevésbé jó kezdeményezésekre is. Ahogy néhai elnökünk, Ráday Mihály is megfogalmazta annak idején: az a jó, ha nem csak néznek a fiatalok, hanem látnak is. Ennek jegyében jártunk például a nádasdladányi kastélyban, túráztunk a Várvölgyben és láttuk Bátorkő várát, de a Thury-várba és a Trianon Múzeumba is ellátogattunk. Önkéntes munkát a Zöld Tanodában, a Fodor Sára Tájháznál, a várpalotai várnál, illetve a Trianon Múzeumnál végeztünk a csapattal – mondta el lapunknak Pinczésné Kiss Klára táborvezető.

A Ráday Mihály Város- és Faluvédő Szövetség minden évben országos pályázatot ír ki felső tagozatos és középiskolás gyerekeknek, melyben a fiatalok a saját épített vagy természeti környezetüket mutatják be különböző formában. Ez lehet, írás, videófilm, de nem ritkák a képzőművészeti alkotások és makettek sem.

A nyertes pályaműveket a Budapesti Történeti Múzeumban állítják ki a nagyközönség részére. Az idei nyertesek táborozási lehetőségét Várpalotán szervezték meg. Városunkból rendszeresen indulnak fiatalok az ifjúsági pályázatokon, így már hosszú évek óta számos országos táborozáson vehettek részt.