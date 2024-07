Cs. G. balatonlellei lakos öt és fél millió forintról kapott csekket, és 15 évre elvették az engedélyét. F. Gy. balatonfűzfői lakos a tavaly összeszedett 2,2 milliós büntetését fejelte meg most újabb 1,4 millióval. A két orvhorgásszal már számtalanszor meggyűlt a bajuk a balatoni halőröknek, a halgazdálkodási hatóságnak. Cs. G. büntetése a tételek hatszori elkövetéséből jött össze, mindegyik tavaly történt, amikor áprilisban állami jegyét is bevonták, mert a kifogott halakat nem vezette be a fogási naplóba. Majd augusztus vége és október vége között ötször kapták el a halőrök, a bírságok összege egyre nőtt és halmozódott, így lett végül öt és fél millió forint. Az orvhorgász nem szándékozik kifizetni a summás összeget, a táplálékszerzésre mint emberi alapjogra hivatkozva – írják.

Orvhorgász a pácban. A milliós büntetések sem tartották vissza Illusztráció: GettyImages

A Balatonfűzfőn élő F. Gy. tavaly júniusig négyszeri elkövetésével több mint kétmillió forintos fizetnivalót szedett össze, és száz hónapra tiltották el a horgászattól. Most újra elkapták, szintén komoly bírságot varrva a nyakába. Idén Balatonkenese térségében érték tetten, és most sem kímélték, közel másfél millió forintos halvédelmi bírsággal, valamint a horgászattól való ötvennégy hónapos eltiltással sújtották.

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal korábbi sajtómegkeresésre azt írta, amennyiben a szabálysértő a megfizetésnek nem tesz eleget, a határozatokat átadják a végrehajtó hatóságnak. Közölték, örökös eltiltás nincs a horgászatban, a halvédelmi bírságnak azonban van felső határa, ez kétmillió forint.

F. Gy.-t már 2022 októberében eltiltották kilenc hónapra, s kiszabtak vele szemben 82 ezer 500 forint halvédelmi bírságot, amiért korábbi szabályszegése után engedély nélkül horgászott Balatonkenese térségében. A pecást ez nem rettentette el, tavaly többször újra elindult horgászni. Az ismertté vált szabálysértések sorát május 16-án folytatta, amikor Balatonkenese térségében eltiltás hatálya alatt egy időben négy bottal, engedély nélkül, behúzós módszerrel horgászott. A halőrök megtették a helyszínen a szükséges intézkedéseket, majd az ügyben a Veszprém Vármegyei Halgazdálkodási Hatóság hozott elmarasztaló döntést. A határozat értelmében 203 ezer 750 forint halvédelmi bírsággal, a horgászattól való 14 hónapos eltiltással sújtották. Ám az orvhorgász – mit sem törődve a sorozatos elmarasztaló döntésekkel – tavaly június 7-én, lapot húzva 19-re, hat bottal pecázott Balatonkenese térségében. Gondolta, ha lúd, legyen kövér. Ám az elvet a hatóság is követte, s 425 ezer 625 forinttal büntette, további 20 hónapos eltiltás mellett. Azonban úgy tűnik, semmi sem számít, mert az elkövetés után tizenöt nappal megint elkapták Balatonkenese környékén, tehát visszatért a tett színhelyére. Tavaly sem adta alább négy botnál, ismét elkapták, amiért 638 ezer 440 forint halvédelmi bírságot és harminc hónapos eltiltást érdemelt ki. Később ismét ebben a térségben pecázott öt bottal, de akkor sem úszta meg a halőri igazoltatást, így további 957 ezer 660 forinttal, harminchat hónapos eltiltással növelte büntetései mértékét.