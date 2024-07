Tóth Eszter és testvére, Ágota szívében 2018-ban született meg először a gondolat, hogy 50 órás szentségimádást szervezzenek a Balatonnál, Bódi Mária Magdolna, a Balatonfűzfőhöz kötődő 20. századi fiatal lány barátságát alapul véve. Ez a barátság kölcsönös: kérhetjük az ő közbenjárását magunkért, fiatalokért, és imádkozhatunk mi is azért, hogy az ő életszentségét mások is megismerjék, és Magdit a boldogok között tisztelhessük. Ezzel a vággyal kereste meg a testvérpár a balatonfűzfői plébánost, Laposa Norbert atyát, aki a felvetésre – elmondása alapján – nem mondott egyből nemet. Így jött létre az első 50 órás szentségimádás 2018-ban a Balatonfűzfői Jézus Szíve-templomban, első évben csak a helyi fiatalok, következő évtől már az ország távolabbi pontjairól érkezők számára is.

Forrás: érsekség

A kezdeti 20-30 főből a Balakat idén már közel 150 fősre nőtte ki magát. A találkozó szervezését a tavalyi évtől Török Julianna, Juli, és testvére, Török Teodóra, Dodó vették kézbe, akik a kedvezményes strandolástól és balatoni bobozástól kezdve a különböző fórumokon, táncházakon és előadásokon át az éjszakai dicsőítésig és hajnali, balatoni napfelkeltét csodáló szentségimádásig bezárólag nagyon gazdag programmal várták a résztvevőket.

A nyitó szentmisét követően Nyéky Kálmán andocsi plébános atya szólította meg a résztvevőket, felhívva a figyelmet arra, hogy az Istennel való csendes időtöltés, a szentgyónás szentsége és az egymásért való felelősségvállalás mind-mind közelebb visz ahhoz, hogy meghalljuk Isten szavát, és Sámuellel együtt mondhassuk: “Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád.” (1Sám 10.)

Szentmise keretében történt a tábor, így az 50 órás szentségimádás hivatalos megnyitása is, amelyet Udvardy György veszprémi érsek mutatott be. Az érsek atya Bódi Mária Magdolna életszentségét tárta a résztvevők elé példaként. Magdi “titkát” három pontban mutatta be: Magdi számára nagyon fontos volt az istenkapcsolat, az imádság. Ez volt a növekedésének útja, ami akkor jó – hívta fel a figyelmet az érsek –, ha koherens, van iránya, és ha a növekedés útja az istenkapcsolatból fakad. Magdi a mindenkori körülmények ellenére örömteli apostolként volt jelen környezetében. Ez az apostolkodás – amelyet második titokként említhetünk az ő életében – az élet realitásán alapult, ezzel együtt próbált örömet hirdetni éppen ott, ahol volt. Magdi egyszerű életkörülményei ellenére folyamatosan törekedett az egyház mélyebb megismerésére, elmélyült az egyház tanításában, hogy azt hitelesen tudja továbbadni a sebzett emberek között. Ő is sok megpróbáltatással szembesült – emlékeztetett az érsek –, de sosem adta fel, és mindazokkal együtt tudta, hogy ő is élhet elkötelezett, teljes életet. Magdi erőforrása minden bizonnyal az eucharisztiában, az Istennel való napi találkozásban rejlett, amelyért áldozatot is képes volt meghozni. Ő ebből akart élni, és nem félt attól sem, hogy Jézus a vele való teljes életre hívja, amiben az öröm mellett az áldozat is jelen van. Az eucharisztia erőforrás, amely felemel a napi harcok fölé. – Kívánom, hogy ez a csendes idő növekedést eredményezzen nektek. És ha tőletek kérdezik, hogy honnan van a ti erőforrásotok, akkor egyértelműen mondhassátok, hogy Krisztusból, és onnan, hogy az eucharisztiában találkozunk vele – zárta gondolatait az érsek atya.