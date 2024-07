A Digitális témahétre való felkészülésben is partnerként vonták be a szülőket, így az óvoda intézményvezetője mindenről tájékoztatta őket. A témahét utolsó napjára az óvodában, valamint az április 30-ai egyetemi zárókiállításra a szülők is meghívást kaptak.

A projekt megvalósításában nagy segítséget jelentett, hogy a Pannon Egyetem Humántudományi Kara Navracsics Judit dékán vezetésével, valamint az óvodapedagógus alapszak szakfelelőse, Kubinger-Pillmann Judit, az év digitális témahét nagykövete, Bognár Amália és a Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda intézményvezetője, Balogh Lívia is bizakodva, támogató attitűddel vett részt a programban.

Az Így játszunk MI! projekt sikerének titka valóban abban rejlett, hogy az egyetem és az óvoda partnerként, egymást kiegészítve, a leendő óvodapedagógusok tanulási, formálódási, fejlődési lehetőségét látták a közös munkában, ami meg is hozta a gyümölcsét, hiszen a június 17-én rendezett díjátadón a Maker's Lab különdíját és a Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft. 2024 különdíját is sikerült megnyernie a projektnek.