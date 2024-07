A méhlegelő nem gaz, sokkal inkább egy adott méhcsalád megélhetéséhez szükséges terület, mely magába foglalja a fás övezetet is, de leginkább a rétek a fontosak, ugyanis a meg nem művelt földeken elszaporodó vadvirágok nyújtják a valódi táplálékot a gyűjtögető méhek számára.

Őshonos fajok gazdagítják a méhlegelőt

Fotó: vadviragom.hu

Általában azt a területet nevezzük így, ahol sok méhbarát növény nő, a köznyelv is ezzel a kifejezéssel illeti. A méhlegelő tehát olyan természetbarát terület, ahol különböző méhbarát növények találhatók, amelyek nemcsak a méhek, hanem a legkülönfélébb hasznos rovar számára táplálékot és fészkelőhelyet biztosítanak.

Őshonos fajok kerültek a gyepbe

A városvezetés nyitott és környezettudatos szemléletének köszönhetően kétezer négyzetméteren az ősgyepbe hét őshonos faj (fehér here, vörös here, szarvaskerep, lándzsás útifű, kamilla, ligeti zsálya és cickafark) mellé még bíbor here, tarka koronafürt és nyúlszapuka került – számol be a vadviragom.hu. A cickafark, a zsálya és szarvaskerep nagyon népszerű a lepkék körében. A területen 8-10 héttel a vetés után a kamilla virágzik, sőt a ligeti zsályák közül is egyre több nyílik, és ami a legszembetűnőbb, hogy zöld. Míg a fű ebben az időben locsolás nélkül kiég, addig az ősgyep zölden virul, sőt virágozva táplálékot ad a beporzóknak is.