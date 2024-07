Munkaterv 55 perce

Parkolót, járdát építenek, helyi kérelmet támogatnak

A helyhatósági választáson a berhidai képviselő-testület tagjait – egyetlen képviselő kivételével –, valamint a polgármestert is újraválasztották. Az újabb öt évre bizalmat nyert városvezetés majd október 2-án tartja alakuló ülését a városházán. A plénum még júniusban is összeült, s döntést hozott a város aktuális ügyeiben – így többek kötött parkolót, járdát építenek, és egy helyi egyesület kérelmét is támogatják.

Benkő Péter

Elfogadták a második félévi munkatervet, amelynek két, a helyi lakosságot közvetlenül érintő dátuma van, július 15. és július 16., amikor közmeghallgatásra várják az érdeklődőket, hogy az önkormányzat tavalyi gazdálkodásáról és az idei évben folyamatban lévő beruházásokról és tervekről beszámoljanak. Pergő Margit polgármester hozzátette, a megválasztott képviselők által a választási kampányban tett ígéretek megvalósításának lehetőségeiről is szó lesz. A képviselők értékelték a Berhidai Köznevelési Társulás és a Szociális Társulás 2023. évi beszámolóját. Utóbbit a pétfürdői, előbbit a vilonyai önkormányzattal látja el a város. Mindkét társulás beszámolóját elfogadták. Döntöttek a Szabadság téri járdaépítés másodjára kiírt kivitelezési pályázata eredményének elfogadásáról. A kedvezőbb árajánlatot tevő pályázóval kötnek szerződést, így a munkák hamarosan elkezdődnek, amelyek során a volt takarék előtt építenek parkolót és járdát a Hősök tere irányába. Parkolót, járdát építenek hamarosan ezen a helyen

Fotó: Bálint-Ábrahám Edit A testület hozzájárulását adta a Kapu a Holnapra Egyesület kérelméhez emléktábla elhelyezésére, ennek kapcsán július 19-én 17 órakor Lakath János halálának századik évfordulója alkalmából a sírjánál megemlékezést tartanak, majd elhelyezik az emléktáblát. A szervezet rendszeresen gondozza Lakath János sírját, ápolva emlékét.

