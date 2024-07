Mindkét helyszínen rengeteg program, teljes ellátás és egészségügyi gondoskodás mellett, péntektől vasárnapig pedig családi táborokban pihenhetnek a résztvevők. A Zánkai Erzsébet-táborban szerdán látogatást tett Vitályos Eszter, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati kommunikációért felelős államtitkára és Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium miniszterhelyettese.

Vitályos Eszter a rendőrautóba is beszállt a gyerekekkel Fotó: Tóth B. Zsuzsa

Zsigó Róbert elmondta, hogy a nyári táborok kiemelt jelentőségűek, fontos, hogy amíg a szülők dolgoznak, biztonságban tudhassák a gyermekeiket. – A legnépszerűbbek az Erzsébet-táborok közül az ottalvósak, azok két fő helyszíne Zánka és Fonyód, június 23-tól augusztus 30-ig. A szülők hat napig tudhatják itt biztonságban a gyermekeiket. Napjainkban egy tábor költsége nagy megterhelést jelenthet egy családnak, ebben is segít az állami támogatás, hiszen az Erzsébet-táborok kedvező feltételekkel vehetők igénybe, mindössze ezer forintba kerül az egyhetes ott-tartózkodás rengeteg programmal, 24 órás egészségügyi felügyelettel. Az utazás pedig ingyenes a családoknak. 2012-ben indult az Erzsébet-táborok programja, azóta több mint egymillió gyermek volt itt, a nyár végére ez a szám elérheti az 1,4 milliót. A táborok öt alappillérre épülnek, a magyarság, honismeret, sport, tudomány mellett a kultúra és a kereszténység témájára. Szerdánként minden héten a hősök napját tartják a táborban, akkor a gyerekek találkozhatnak a rendőrökkel, vízimentőkkel, katonákkal, mentőkkel, készenléti rendőrség tagjaival, a büntetés-végrehajtás dolgozóival. Megismerhetik azon hétköznapi hősök munkáját, akik az ő biztonságukra is figyelnek itt és amiért köszönet illeti őket – mondta Zsigó Róbert.

Zsigó Róbert a logikai feladatok megoldásába is bepillantott a rendőrség standjánál Fotó: Tóth B. Zsuzsa

Vitályos Eszter, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati kommunikációért felelős államtitkára arról beszélt, hogy kevés olyan felnőtt van Magyarországon, aki korábban ne járt volna itt. – Sokat változott azóta a tábor, amióta magam is edzőtáboroztam Zánkán. Állami és európai uniós támogatásból nagyon komoly felújításokat végzett az Erzsébet Alapítvány azért, hogy a gyerekek minél komfortosabb helyen táborozhassanak. Magyarország kormányának fontos, hogy családbarát országot építsünk, hogy a családoknak segítséget nyújtsunk a nyári időszakban, a szünet heteiben is az Erzsébet-táborok rendszereivel. Ma már nincs olyan gyermek, aki valamelyik Erzsébet-táborban ne vehetett volna részt Zánkán vagy Fonyódligeten. Az alapítvány és azon keresztül a kormány anyagilag is jelentős segítséget nyújt a táborokkal nemcsak a gyerekeknek, hanem a családoknak is. A gyerekek feltöltődnek, barátságokkal, élményekkel gazdagodnak, lelkük is gyarapszik. A táborok egészét áthatja a kereszténység, a gyerekek igény szerint részt vehetnek a reggeli áhítatokon és a szervezők játékos közösségi, lelki programokat tartanak. Az alapítvány Európa legkomplexebb táboroztatását valósítja meg. A gyerekek számára elérhetővé váltak a balatoni és erdélyi táborok is, amellett nemcsak az anyaországból, hanem Erdélyből, Felvidékről, Kárpátaljáról, Délvidékről, Őrvidékről és Szlovéniából is érkeznek. Van háromnapos, tavaszi és őszi, osztálykirándulás jellegű tábor, kétéjszakás nyári ottalvós a szünet alatt, péntektől vasárnapig tartó családi tábor, erdélyi tábor egyhetes turnusokban, gyógyító és diabétesz tábor, napközis tábor és év végi Erzsébet-karácsony, mindez komoly biztonsági intézkedések mellett – részletezte Vitályos Eszter.