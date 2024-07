Csodálják, fotózzák az eredeti fényezését visszakapott 2112-es Csörgőt Balatonfüreden

Fotó: Benkő Péter/Napló

Szenzációt jelentett a Saxonia Express, mely július 4-én indult Berlinen át Potsdamból és Lipcsén keresztül Halléből, hogy a drezdai egyesítés után Közép-Európán keresztül, Csehországon, Szlovákián, majd Komárom érintésével eljusson a magyar tengerhez. Tapolcáról szombat délután az M62 194-es Szergej továbbította személyvonatként Balatonfüredre a német kocsikat, vasárnap pedig az M61 001-es svédacél, azaz a retró sztár NoHAB. Érdekes volt vasárnap délután a 19776-os személyvonat, melyet két M62-es mozdony vontatott.

A Saxonia Express személyvonatot továbbított NDK-kocsikkal a parton, retró Szergej mozdony hozta-vitte

Fotó: Benkő Péter/Napló

Minden vonaton meglepetésekkel segítettek a múltba repülni

Valamennyi személy- és expresszvonaton közlekedtettek autentikus első osztályú kocsikat. Újdonságként mutatkozott be a vékony csíkos Rába első osztályú gyorsvonati kocsi. A WR 252-es nosztalgia étkezőkocsi pedig az 50-es, 60-as évek hangulatát hozta vissza. Vasárnap személyvonati forgalomba állt a MÁV-HÉV két Bobója, M44-es mozdonya, a típus hetvenedik évfordulóját ünnepli! Szerelvényük a teli kék személyvonat volt, több különleges kocsival. A WLS 053-as kormányzati poggyászteres kocsit most először vetették be közforgalomban, számos, a hagyományos közlekedésnél nem látható berendezését bemutatva. Egy pár Kék Hullám InterCity vonat szintén különleges összeállításban közlekedett, a szerelvényt komfortkocsival is kiegészítettek, amit Tapolcán megtekinthettük. Egy másik Kék Hullámnál a megszokott alapszerelvényt egészítették ki CAF étkezőkocsival.