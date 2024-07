Veszprémi olvasónktól, Hili Zoltántól kaptuk ezt a fényképet. Elmondta, nagyapja az egykori 15-ös Volán Vállalatnál dolgozott autóbusz-vezetőként, majd garázsmesterként. A cég volt Veszprém vármegye korábbi tömegközlekedési társasága, több városban, több üzemegységgel. Nagyszülei elmesélték, hogy a dolgozókat munkaviszonyuk kerek évfordulóin céges emblémával ellátott tárgyakkal – jelen esetben egy pohárkészlettel – ajándékozták meg. Számára ezért fontos bemutatni a retróláz általuk őrzött kincseit.

Folytatódik a retróláz, ezúttal családi és céges emlékekkel

Fotó: olvasó/Hili Zoltán

A készlet – emlékszik vissza olvasónk – valamikor három, különböző méretű poharat tartalmazott, mindegyikből hatot, tehát összesen huszonnégy darabos volt. Mára ez az utolsó három pohár maradt meg emlékül, amit féltve őriznek a szülei.

Nemcsak tárgyakat, emlékeket is őriznek a retróláz kapcsán

Aztán mást is megtudtunk, Zoltán elmesélte, a Volán rendszeresen kirándulni vitte dolgozóit és feleségeiket, férjeiket. Nagyszülei sokszor emlegették a hévízi kirándulást – a képen a hátteret adó tálca hévízi „szuvenír”. Jártak még Bükfürdőn, Harkányban – természetesen mi mással, mint autóbusszal. – Nagy, sok embert foglalkoztató cég volt a Volán, a poharakkal ennek emlékét is őrizzük. Na meg a sok-sok ismerősét, akikről szüleim még tudtak, mi azonban csak hallomásból. De így is szép emlék, családi történet – mondta el olvasónk.