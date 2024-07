– A fesztivál autói közül kiemelnék egy 1953-as Buickot, ami már a Rákosi-rendszerben is az utakat rótta, egy darabka magyar történelem – mesélte a főszervező. – Az autó tulajdonosának, Pintér Ferencnek egy különdíjat is átadtunk, ezt választottuk meg a „legbitangabb” autónak. Nagyon sok szép két- és négykerekű érkezett hozzánk, nehéz is lett volna a legszebb autót vagy motort kiválasztani, de ez a Buick minden szempontból különlegességnek számít, nincs belőle még egy. Fontos, hogy a hétvége jótékony célt is szolgált, Juky és Angyalai kétszáz adag ételt készítettek, melyből közel 210 ezer forint gyűlt össze, amit a helyi óvodának ajánlottunk fel – tájékoztatott Orbán Ádám, aki elmondta, mind a fellépők, mind a vendégek, mind pedig a résztvevők részéről pozitív visszajelzéseket kaptak, így tervezik a jövő évi folytatást.