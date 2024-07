A szemerkélő eső sem szegte a kedvét a fesztivál vendégeinek, akik testközelből láthattak autó-és motorcsodákat. A Rockabilly MotoFest szervezői változatos programokkal készültek a látogatóknak és több neves zenekar is fellépett.

Fotó: Haraszti Gábor

Az első banda a The Top Guyz! volt, mely lelkes fiatalokból és a rockabilly életből már ismert tagokból áll, klasszikus rockabilly dalokat játszottak, amelyek nem maradhatnak el egyetlen autentikus fesztiválról sem. A fővárosi banda után a pápai tagokból álló RVX Surf Rockers-Rock Surfers lépett reflektorfénybe, őket a rockabillyt, rhythm and bluest játszó győri Red Roosters követte, akik fiatal koruk ellenére, már zenéltek Svájcban, Csehországban, Ausztriában és a hazai fesztiválokon is szinte állandó fellépők. Kora este a talpalávalót az idén 20. születésnapját ünneplő B'15 Truckabilly Trio húzta, a fesztivál utolsó fellépője egyenesen Franciaországból érkezett. A The Evil Teds vérbeli teddyboy zenét játszó banda megfordult Európa több országában, de Magyarországon először állt színpadra. A motorosok szerelmesei tesztmotorozás keretében kipróbálhatták a Harley Davidson legújabb modelljeit.

Fotó: Haraszti Gábor