Romos ház romos kerítéssel a belvárosban

Belváros, ha nem is városközpont. Nagy forgalom, a buszpályaudvar miatt gyalogosforgalom is. Zöldövezet, s mindezekhez társul – ha nem is passzol – egy kétszintes családi ház. Hosszú ideje romos ház ez, és most már veszélyes is. A Széchenyi utcában egykor szebb időket megért ingatlan több mint egy (de inkább két) évtizede üresen áll – mesélték a környéken élők, ami érthetően bosszantja őket.

De nem csak a szomszédokat, a környékbelieket és a járókelőket is. Az ingatlan állapota – kerítésen belül – olyan, amilyen, jelen esetben egy romos ház, ami sérült, lakhatatlan – de ez nyilván a tulajdonos, illetve örökös gondja. A környékbelieket jobban érdekli és érinti az, hogy a most már a kerítés is megsérült, kidőlt, a betonoszlop is részben a járdára csúszott, aztán majd eső után várhatóan megindul a kerti talaj is. A romos ház ma már veszélyes is a belvárosban

Fotó: Benkő Péter/Napló Esztétikailag sem ártana helyrehozni az épületet, de nagyobb probléma a balesetveszély, ami egyelőre a gyalogosokat, de ha a kerítés tovább omlik, akár még az autósokat is érintheti. Az utca túloldalán kijelölt parkolóhelyek vannak, köztük és a járda között pedig halad az egyirányú forgalom. Nem az a kérdés, van-e tulajdonosa a belvárosi ingatlannak, mert nyilván van, hanem az, hol lakik, s van-e információja a ház, a telek, a kerítés állapotáról.

