Szülőfalujába, Káptalanfára költözik, ott van családi háza. Egyik testvére ott él családjával, a másik a közeli Csabrendeken. Mint elmondta, nem szeretne feladat nélkül maradni, ha szükség lesz rá, besegít a plébánián. Egész életében dolgozott, mozgásban volt. Frigyes atyát 1971-ben szentelték pappá, Ajkán 1990. júniustól szolgál. A sümegi esperesi kerület esperese volt 17 évig.

Fotó: Gyarmati László

– Szép korszak volt, 1990 óta sok mindent sikerült megvalósítani – mondta az atya. – Beindítottuk a katolikus óvodát és az iskolát, ahol hittant tanítottam. Rendbe hoztuk a templomokat. Sok segítséget, támogatást kaptam a hívektől. Nélkülük nem ment volna. Közösen vittük a terheket. Sok örömöm is volt, amelyben osztoztam másokkal. A megosztott öröm dupla öröm, a megosztott fájdalom fél fájdalom. A több mint három évtized alatt a hitélet is változott. Fogy a lakosság, így a hívek száma is. Volt időszak, amikor hónap elején legalább két napba telt, mire végiglátogattam a betegeket. Ma már kevesen hívnak. Sokan elköltöznek vidékre vagy külföldre. Régen a vallásgyakorlás igényét a nagyszülők, szülők átadták a gyerekeknek. Ma már sok nagyszülő sem kapta meg ezt. Tapasztalunk olyat, hogy a gyerek egyedül jár templomba, vagy elviszik autóval, kiteszik és mennek érte. Amikor én választottam a papi hivatást, a faluból még négyen lettek papok. Azóta viszont senki.