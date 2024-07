Régi hagyomány Várpalotán, hogy napközis táborba várja a gyerekeket a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat. Angermanné Csaba Edina szakmai vezető kiemelte, szakemberként fontosnak tartják, hogy nyár során is intenzíven tudjanak foglalkozni és minőségi időt tölteni a gondozottakkal. Idén több mint 30 gyermek vett részt az öt napon át zajló foglalkozásokon. A szolgálat munkatársai ez alkalommal is színes programsorozatot állítottak össze a 6-12 éves gyerekeknek, akiket Katona Csaba alpolgármester is meglátogatott a tábor bázisának számító Zöld Tanodában.

Kézműves-foglalkozás is várta a gyerekeket a várpalotai családsegítő szolgálat nyári táborában

Fotó: Szabó Péter Dániel

– Fontos, hogy a nehezebb sorsú fiataloknak is minőségi szabadidős tevékenységet tudjunk kínálni a nyári időszakban. A szolgálat elhivatott munkatársai ennek évről évre maximálisan megfelelnek, köszönet a munkájukért. Idén is tartalmas programot állítottak össze, járt például a csapat a veszprémi Malomvölgyben, ahol meg is kóstolhatták a maguk készítette finomságokat – mondta el lapunknak Katona Csaba.

A helyszínen megtudtuk, a táborban a gyerekek megismerkedhettek az évek óta sikeresen működő „Mint a mókus” programmal, de volt még zenés-táncos foglalkozás, ellátogattak a Thury-várba, s természetesen a strandolás sem maradhatott el.

Az egyhetes programot idén az önkormányzat, illetve helyi vállalkozások segítségével tudta megszervezni a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat.

– Nagy öröm számunkra, hogy egyre több olyan vállalkozó van Várpalotán, akik anyagilag is hozzájárulnak vagy az általuk készített, forgalmazott termékekkel támogatják a gyermektábor működését – tette hozzá Katona Csaba.

A hét zárásaként a Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság látványos bemutatóját is megtekinthették a gyerekek, de ellátogatott hozzájuk Kóti László várpalotai ultratriatlonista is, akitől sok hasznos és érdekes információt hallhattak a sport fontosságáról és a kitartásról.