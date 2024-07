Az ötletet a diákok körében szervezett, egyre népszerűbb kerékpártúrák adták. Az előző években egynapos túrákat szerveztek, melyek helyszínéül a Balatont választották, melynek keretében kétszer tették meg a balatoni kerékpáros kiskört.

A türrös tanárok 95 kilométert kerékpároztak

Fotó: Türr-gimnázium

– Az idei évben helyszínként maradt a Balaton. Változás annyi történt, hogy most nem a keleti, hanem a nyugati oldalt választottuk – tájékoztatott Kéthely György túravezető. – Keszthelyről az északi part irányába indultunk, megcsodáltuk Vonyarcvashegy és Balatongyörök határán a Szent Mihály-dombot és a rajta elhelyezkedő kápolnát. Továbbhaladva útközben megálltunk a balatongyöröki Szépkilátónál, a szigligeti hajóállomáson, majd onnét továbbtekerve hosszabb pihenőt tartottunk Badacsonyban. Az estét Révfülöpön töltöttük, másnap reggel hajóval utaztunk Balatonboglárra. Feltekertünk a Gömbkilátóhoz, végigsétáltunk a lombkorona tanösvényen. Rövid pihenőt tartottunk Balatonmáriafürdőn, Balatonberényben fürödtünk is a tóban. A keszthelyi vonat indulásáig nem sok időnk maradt, de nyugodt tempóban, egyenletes sebességgel haladva teljesítettük az utolsó szakaszt – részletezte a túravezető.

A pedagógusok két nap alatt összesen 95 kilométert tekertek. A nagy meleg ellenére csapatuk mind a húsz tagja könnyedén teljesítette a tervezett útvonalat. – Örülök, hogy a kollégák elfogadták a meghívásomat. Mindig jó érzéssel tölt el, ha egy csoporttal – álljon az diákokból vagy pedagógusokból – a közös cél érdekében össze lehet fogni. Remélem, a jövőben is lesz folytatás – bizakodott a szervező.