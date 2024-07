Az idén év elején hírt adtunk arról, hogy elkezdődött a bontás, most pedig be is fejeződött. Az önkormányzat 2020-ban kezdett el lépéseket tenni a görög falu lebontása érdekében, de a helyi bolttulajdonosok akadályozták a munkát. Bár a Sun Cityt gyakorlatilag senki nem használta, az ottani ingatlanok tulajdonosai nem járultak hozzá, hogy lebontsák az épületeket. Végül kisajátítási eljárás keretében sikerült az önkormányzatnak megszereznie a Sun City területét, amit a földdel tettek egyenlővé. A Sun Cityből nem maradt más, mint az egykori szökőkút két darabja, adta hírül a Világgazdaság.