Hankó Balázs a tudomány napja alkalmából rendezett hétfői tematikus tábornapon tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a táborozókat a magyarságtudat, a sport, a kultúra, a tudomány szeretete és a lelkiség tartja össze. Mint mondta, idén 9 milliárd forinttal támogatta az állam az Erzsébet-táborokat, hozzátéve, hogy ezen a nyáron több mint 40 ezer gyermek nyaralhat a zánkai, a fonyódligeti és az erdélyi táborban összesen.

Tematikus nap a tudomány napja alkalmából a zánkai Erzsébet-táborban

Fotó: Katona Tibor

Hankó Balázs elmondta azt is, hogy az Erzsébet-táborok körébe került a zalaszabari helyszín is, ahol gyógyítótáborokat tartanak. A tábor hatodik, vasárnaptól péntekig tartó nyári turnusában háromezren vesznek részt. A tárcavezető hozzáfűzte, hogy mintegy háromezer külhoni magyar fiatal is érkezik idén nyáron a Balatonhoz táborozni. Az Erzsébet-táborokban a gyermekek biztonságát felkészült felügyelet és professzionális védelmi rendszer biztosítja.

Hornyák Tibor, az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány elnöke és Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a zánkai Erzsébet-tábor tudomány napja alkalmából rendezett tematikus tábornapján

Fotó: Katona Tibor

Hornyák Tibor, az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány elnöke arról beszélt, hogy korábban a jelentős állami támogatásnak köszönhetően újíthatták fel a táborhelyeket, s az egyházi háttér lehetővé teszi az értékek képviseletét és közvetítését.