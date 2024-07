– Miniszter úr már egy hónappal ezelőtt bejelentette a Szeretem, megvédem! jelmondatú kampányt, amely már a harmadik – nyilatkozta lapunk érdeklődésére Soós Gyula alezredes, az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 6. Hadkiegészítő és Toborzó Központ parancsnoka. – Először, amikor megszólítottuk a civileket, azt mondtuk, jöjjenek, és próbálják ki az új technikai eszközöket, jöjjenek szerződéses katonának és tartalékosnak.

Soós Gyula alezredes beszélt a veszprémi toborzóközpontban a területvédelmi tartalékosoknak Fotó: Juhász-Léhi István/Napló

Ezután már konkrétan a technikai eszközökhöz toboroztak, míg az egy hónapja elinduló kampányban területvédelmi tartalékosnak várnak hölgyeket, urakat.

– Az elmúlt időszakban azt láttuk, hogy nagyon sok fiatal van, aki úgy gondolja, szeretne katonai szolgálatot vállalni. Köszönhető ez annak is, hogy a vármegyében lévő katonai szervezetekkel sikeresen működtettük a kadétképzést, és több olyan kadétiskola van, ahol a fiatalok úgy gondolják, hogy szeretnének a Magyar Honvédség kötelékében nagyobb szerepet vállalni, nemcsak annyit, amennyit az iskolai tanulmányaik során szereznek – fogalmazott az elöljáró.

Ezért szerdán számos középiskolából és kadétiskolából érkeztek fiatalok Veszprémbe. Akik szerződést kötöttek, hétfőn meg is kezdik öthetes alapkiképzésüket. A későbbiekben pedig, ha valaki úgy gondolja, tovább is léphet. A tartalékos katonák Veszprém vármegyén belül vesznek részt különböző feladatokban. Itt lesz a kiképzésük is, és elméletileg az alkalmazásuk is vármegyén belül fog történni.

Kérdésre válaszolva elhangzott, az öthetes kiképzés után mindenkinek minimum hét napot kell a Magyar Honvédség rendelkezésére állnia. Ez a hét nap arra jó, hogy szinten tartsák az öt hét alatt elsajátított ismereteiket a tartalékosok. Ezenfelül mindenki saját maga dönti el, mennyi időt szán rá.

Az elmúlt hónapban több mint harmincan jelentkeztek katonai szolgálatra Fotó: Juhász-Léhi István/Napló

Kik azok, akik biztos, hogy nem lehetnek tartalékosok? – merült fel a kérdés. Soós Gyula elmondta, 18 év felett bárki jelentkezhet, 60 éves korig nyugodtan jöhetnek a hölgyek, illetve az urak. Ám a magas vérnyomás, a diabétesz vagy bármilyen ilyen jellegű betegsége kizáró ok. Természetesen pszichológiai elbeszélgetés is vár a jelöltekre. Az alkalmassági vizsgálat tartalmaz drogszűrést és egészségiállapot-felmérést; utóbbi során szem- és hallásvizsgálatra is sor kerül, megnézik a magasságot, emellett a kórtörténetét is, és azt, mennyire terhelhető a jelentkező. Ha valaki nem szemüveges, nem túlsúlyos, és egészségügyileg terhelhető, akkor alkalmas a katonai szolgálatra.